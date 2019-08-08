Не только Ryanair может не пустить "серопаспортников" на рейс. Читатели рассказали, как не улетели в Катар и... Россию

В редакцию RusDelfi написали про еще один случай, как "серопаспортников" не пустили на борт самолета по странным причинам. Также стали известны новые подробности позавчерашней истории.
Герою текста про ”серопаспортников” и их путешествия в Черногорию ответила авиакомпания. Ryanair продолжает считать, что лицам без гражданства без визы в Черногорию можно путешествовать только с видом на жительство Латвии. А посольство Черногории в Германии констатирует, что с эстонским ”серым паспортом” можно путешествовать без визы в Черногорию, и находиться там до 30 дней. Собственно, это подтверждают и другие ведомства. Видимо, у Ryanair свои законы. Антон Радаев думает подать в суд на авиакомпанию.
После публикации нам написал еще один читатель. Он рассказал две истории своих друзей (”серопаспортников”), которые сталкивались с подобными ситуациями в аэропорту.
Катар
”Подруга летела в Непал авиакомпанией Qatar Airways. Маршрут был Эстония — Швеция — Катар — Непал. До Швеции долетела, и при посадке на самолет на рейс в Катар, сотрудник не пустил ее, аргументировав это тем, что у неё нет визы. К слову — виза делается по прилету, и она не первый раз туда летела, знала это, но на всякий случай перед полётом уточнила еще раз, не изменились ли условия. Ей сказали, что ничего не изменилось.
Вернулась домой из Швеции. А через пару дней долетела до Непала на Turkish Airlines. С Qatar Airways проблему решить не удалось. Они не признали вину и не оплатили компенсацию”, — рассказал Андрей.
Таиланд
”Вторая история тоже связана с Qatar Airways. Друзья летели с отпуска. Перелет был Таиланд — Россия. Также не пустили на рейс, так как у них не было российской визы. Как мы знаем, с ”серым паспортом” виза в Россию не нужна. Но откуда это знать сотрудникам катарской компании? В итоге друзьям пришлось купить билеты и улететь ”Аэрофлотом”. Через день катарские представители связались с ними, извинились и пригласили лететь следующим рейсом. Но это уже было не к чему, так как они уже летели другой компанией. Компенсации от Qatar Airways они не дождались”, — поведал вторую историю читатель RusDelfi.
Андрей добавил, что долетишь ты или нет, зависит напрямую от конкретного человека на посадке. И в итоге, это лотерея для пассажира с ”серым паспортом”. Плюс, по его словам, страховые фирмы не расценивают это как отмену рейса, то есть страховой случай.
Страховка вернет?
RusDelfi обратился в страховую фирму с вопросом — если вас не пускают на рейс с ”серым паспортом” в страну, куда не нужна виза и можно путешествовать лицам без гражданства (как Черногория, Таиланд и т.д), является ли это страховым случаем?
В страховой фирме IIZI заверили, что подобные случаи не могут быть страховыми, так как человек должен заранее узнать, можно ли в ту или иную страну ездить с ”серым паспортом”. ”Это можно сравнить с наличием визы. Если ты пришел в аэропорт, а у тебя не сделана виза в страну, куда ты летишь, это твоя ошибка. Также ты сам должен следить, чтобы твой паспорт не заканчивался раньше, чем за полгода до конца поездки”, — ответил страховой агент.
Мы связались с Flight Claims, фирмой, которая помогает авиапассажирам в получении стандартных компенсаций от авиакомпаний за доставленные неудобства в связи с отменами и задержками авиарейсов.
После прочтения текста об Антоне и его неудачном отпуске, исполнительный директор Flight Claims Мартин Миронов, ответил, что если пассажиров не пустили на борт рейса Ryanair по ошибке сотрудников авиакомпании, то, согласно постановлению ЕС 261/2004 и комментариям Европейской Комиссии к понятию "отказ в посадке на борт в понимании закона ЕС 261/2004" у пассажиров также есть право получить от Ryanair стандартную компенсацию.
"Если пассажирам потребуется помощь, то прошу их связаться с FlightClaims OÜ по электронной почте или же зарегистрировав соотвествующую заявку через анкету.
Чтобы подать жалобу на авиаперевозчика, советую всем использовать эту форму. Сейчас просто так нельзя отправить э-письмо Ryanair”, — добавил он.
В целом, Миронов советует связываться с авиакомпанией напрямую и спрашивать, не возникнут ли проблемы при путешествии в определенную страну их авиарейсом. В страховых фирмах говорят, что лишним не будет написать в посольство или консульство страны, куда вы летите. Но, как показывает история Антона и его путешествия в Черногорию, даже этого иной раз не достаточно.
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