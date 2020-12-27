Не только про коронавирус и Ласнамяэ. ТОП самых читаемых материалов от журналистов RusDelfi за 2020 год!

За 2020 год произошло столько всего, хотя, несомненно, на первый план вышла пандемия коронавируса. Несмотря на все, мы работали для вас в поте лица, дорогие читатели! Вспомним, о чем мы писали в 2020 году!
РЕПОРТАЖ RusDelfi | Остаться или вернуться? Как сейчас живут в некогда эстонских Печорах и Изборске
Ровно 100 лет назад (2 февраля 1920 года) был заключен Тартуский мирный договор, согласно которому к Эстонии отошли Ивангород (Яанилинн) и Печорский район. Однако после Второй мировой войны эти территории отошли к РСФСР, а после распада Советского Союза — остались в России.
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