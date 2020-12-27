Не только про коронавирус и Ласнамяэ. ТОП самых читаемых материалов от журналистов RusDelfi за 2020 год!

РЕПОРТАЖ RusDelfi | Остаться или вернуться? Как сейчас живут в некогда эстонских Печорах и Изборске

Ровно 100 лет назад (2 февраля 1920 года) был заключен Тартуский мирный договор, согласно которому к Эстонии отошли Ивангород (Яанилинн) и Печорский район. Однако после Второй мировой войны эти территории отошли к РСФСР, а после распада Советского Союза — остались в России.

Читайте дальше здесь.