Не только про коронавирус и Ласнамяэ. ТОП самых читаемых материалов от журналистов RusDelfi за 2020 год

РЕПОРТАЖ RusDelfi | Остаться или вернуться? Как сейчас живут в некогда эстонских Печорах и Изборске

Petseri Foto: Priit Simson



Ровно 100 лет назад (2 февраля 1920 года) был заключен Тартуский мирный договор, согласно которому к Эстонии отошли Ивангород (Яанилинн) и Печорский район. Однако после Второй мировой войны эти территории отошли к РСФСР, а после распада Советского Союза — остались в России.

Loe edasi...



"Мы не уедем". Как живет полузаброшенный поселок Ида-Вирумаа — три дома, три истории | RusDelfi в Сомпа

Kohtla-Järve 19.02.2020 Foto: Andres Putting



Сомпа — три истории, 817 жильцов, 12 квартир и одна пенсионерка, 250 евро за коммуналку, семейный врач, два магазина, 170 километров от столицы и 130 от Тартуского университета. Репортаж RusDelfi из полузабытого поселка.

Loe edasi...



DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ | "Чтобы жить хотя бы на 80 евро в месяц". Почему бездомный диджей из Эстонии намерен получить паспорт РФ



Диджей из Эстонии Алексей Никоноров, о котором корреспондент RusDelfi Роман Старапопов неоднократно писал, уже полтора года находится в Петербурге. В палатке для бездомных. В Эстонию он из-за просроченного серого паспорта вернуться не может — закон не на его стороне. Поэтому диджей принял решение ходатайствовать о получении паспорта РФ, а затем о пенсии по инвалидности, которая в лучшем случае будет составлять 80 евро.

Loe edasi...



Ожидание VS реальность. Жильцы новостроек Aurora Nova недовольны готовым продуктом: вместо прекрасного парка под окнами шумная вентиляция

Foto: Endover / Andres Putting, Delfi



В микрорайоне Астангу на северо-западе Таллинна за последние годы выросло много новостроек, среди них и квартал Aurora Nova, проект Endover. Однако теперь, когда дома готовы и сданы в эксплуатацию, новоиспеченные жильцы недовольны готовым результатом.

Loe edasi...



ЭКСКЛЮЗИВ 18+ | Что происходит в новом таллиннском свингер-клубе? Алина Захарова выяснила шокирующие подробности



“Таких мест в Эстонии еще не было!”, — уверен Лембит, владелец нового таллиннского свингер-клуба “Винил”.

Алина Захарова решила в первый раз в своей жизни отправиться в свингер-клуб и узнать, чем он привлекает своих посетителей. Лембит откровенно рассказал, почему люди приходят в свингерство, проверяют ли их на венерические заболевания и захаживали ли сюда эстонские знаменитости. В ходе съемки Лембит также показал, что умеет делать на пилоне, а Алину Захарову научил пользоваться секс-качелями. Осторожно: в этом репортаже будут разговоры о сексе, БДСМ, свингер-движении и секс-игрушках. Смотри видео!

Loe edasi...



Эстонский топ-блогер: я горжусь тем, что я русский. Интервью RusDelfi про заработок в YouTube и толерантность

Andrei Zevakin Foto: Priit Simson



Эстоноязычные порталы постоянно пишут про Андрея Зевакина. Упоминаний о местной звезде на русском языке — минимальное количество. RusDelfi исправляет эту ошибку.

Loe edasi...



"За своих стыдно, выпьют и кричат: ”Слава Украине!” Мигранты из Белоруссии и Украины – откровенно о жизни в Эстонии

Юрий (справа) родом из Харьковской области, Александр из Борисова. Foto: Andres Putting



Юрий из Украины и Александр из Белоруссии – трудовые мигранты, живут и работают в Эстонии. Они согласились дать интервью RusDelfi во время рабочего визита нашей редакции в Кохтла-Ярве.

Loe edasi...



ЭКСКЛЮЗИВ | “Не знаю меры”: В последнем интервью перед аварией Михаил Ефремов предсказал, что с ним будут разбираться в прокуратуре



11 марта Михаил Ефремов приезжал в Таллинн со спектаклем "Посадить Дерево". Это было одно из последних культурных мероприятий в столице Эстонии перед закрытием границ и введением чрезвычайного положения. В последнем интервью перед страшной аварией по иронии судьбы редактор "Бублика" Алина Захарова задала Михаилу вопрос: "Что должно, например, произойти, чтобы вы вообще перестали пить?" Ответ Михаила Ефремова в нашем видео!

Loe edasi...



Математический парадокс серых паспортов. Почему Эстония превращает своих потенциальных граждан в граждан России?

Andrei Shumakov Foto: Jaanus Lensment



На текущей неделе президент Керсти Кальюлайд провозгласила закон, дающий возможность детям, один из родителей которых является ”негражданином” Эстонии, а другой — гражданин третьей страны (в большинстве случаев, это Россия), получить гражданство ЭР по упрощенной схеме. Главный редактор RusDelfi удивляется тому, сколько копий сломано об этот законпроект 30 лет спустя после выхода Эстонии из состава СССР. Ту же статью на эстонском языке вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

Loe edasi...



ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Юри Ратас обещает подучить русский и верит, что эстонцы частично заменят украинцев "на клубнике"

Премьер-министр Юри Ратас. На столе флаг, конфеты, кофе, вода и антисептик Foto: Priit Simson



Премьер-министр Эстонии и председатель Центристской партии Юри Ратас рассказал RusDelfi про дезинфекцию рук, клубнику и Михаила Кылварта.

Loe edasi...



Ела только чернику и спала на ветках: как 86-летняя Евгения выживала 8 дней в лесу — эксклюзив RusDelfi

Стойкости 86-летней Евгении позавидуют многие Автор: Арсений Крехов



14 августа 85-летняя Евгения отправилась в лес за ягодами и на следующий день не вернулась домой — родственники обратились в полицию. Спустя 8 дней женщину нашли, причем в день её рождения. RusDelfi поговорил с сыном Евгении — Сергеем. Он рассказал, как его маме удалось спастись.

Loe edasi...



ФОТО и ВИДЕО | Мажорские выходки подозреваемого в совершении ДТП на Лаагна теэ: оружие, романтика криминального мира, гонки и нападения



Трагическая авария, которая произошла неделю назад на Лаагна теэ, унесла жизни двух человек. Предполагаемый виновник аварии — 20-летний Иса Халилов, который гнал на BMW со скоростью 200 км/ч. Он вел гламурную жизнь: вечеринки, гонки и оружие. При этом пытался выглядеть как гангстер.

Loe edasi...



Люди негодуют: посылки от AliExpress якобы пришли в Эстонию, но Omniva их не отдает. Правда ли это?

Omniva logistikakeskus Foto: Sven Arbet



В группе на Facebook "Покупки на AliExpress в Эстонии" эстоноземельцы недовольны тем, что, согласно коду отслеживания, их посылки давно пришли в Эстонию, но Omniva якобы "не хочет" их им отдавать. Delfi связался с почтовой службой, чтобы разобраться, что происходит.

Loe edasi...



Лидер Партии реформ Кая Каллас: я советский ребенок — интервью RusDelfi

Кая Каллас: дома люблю гладить Foto: Tiit Blaat



Большое интервью журналиста RusDelfi Виталий Бесчастного с председателем Партии реформ, депутатом Рийгикогу Каей Каллас о оппозиции, русском направлении и работе в Maxima.

Loe edasi...



БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Как переживают коронавирус в разных странах? RusDelfi связался с очевидцами

Pressifoto



Крайне быстрое распространение вируса еще раз доказало, что наш мир достиг уникально высокого уровня интеграции. По данным онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США) на 19 марта вирус добрался уже до 159 стран. Как же переносят пандемию в разных регионах? "Бублик" собрал истории и впечатления людей из наиболее пострадавших от вируса стран.

Loe edasi...



ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Врач ЭМО рассказал про 24-часовые смены, нехватку персонала и способы лечения от коронавируса

Евгений Щаслывый



Врач-резидент Экстренной медицины в Ляэне-Таллиннской центральной больнице и Мустамяэской региональной больнице Евгений Щаслывый (28) рассказал в интервью RusDelfi о специфике работы во время пандемии коронавируса и минусах ибупрофена.

Loe edasi...



Экстренное возвращение домой: как сотни эстонских туристов оказались в ловушке из-за закрытия границ

Scanpix, AP By-line:Ronald Zak



В редакцию Delfi приходит много сообщений от туристов, столкнувшихся с серьезными проблемами из-за закрытия границ в связи со вспышкой коронавируса.

Loe edasi...



ФОТО и ВИДЕО DELFI | "Серый паспорт — это головная боль". Проживший 109 дней в филиппинском аэропорту Роман Трофимов вернулся в Эстонию



Серопаспортник Роман Трофимов, который прожил в аэропорту Манилы 109 дней, вернулся в Эстонию.

Loe edasi...



На грани банкротства! Владельцы популярных ресторанов в Таллинне рассказали, как переживают кризис

pexels



Кризис, связанный с появлением коронавируса, уже начал отражаться на всех сферах нашей жизни. Одними из первых убытки на себе почувствовали владельцы ресторанов. Ведь известно, что даже один день без посетителей чреват большими денежными потерями. Корреспондент RusDelfi Алина Захарова узнала, как в такой непростой ситуации выживают некоторые известные в Таллинне рестораны.

Loe edasi...



Доктор Аркадий Попов: "Должность министра мне не предложат". Большое интервью RusDelfi c супергероем Эстонии

Аркадий Попов - главный доктор страны Foto: Rauno Volmar



"Всемирная практика доказывает, что на эпидемию надо реагировать жестко, быстро и эффективно", — сказал доктор Аркадий Попов про борьбу с COVID-19, а получилось, что охарактеризовал самого себя.

Человек на своем месте — чаще всего можно было услышать о Попове во время чрезвычайного положения. Он за пару дней стал главным по предотвращению распространения коронавируса в стране и основным героем всех эфиров и новостных порталов.

Loe edasi...

Поножовщины можно было избежать? На бары в Ласнамяэ, возле которых зарезали человека, постоянно жалуются

Läänemere tee 30 Foto: Priit Simson



Возле бара в Ласнамяэ в субботу утром зарезали человека. Читатели RusDelfi рассказали, что уже давно жалуются на гулянки, а власти и полиция не реагируют.

Loe edasi...



"Мне не дали проголосовать граждане Эстонии". Выходец из Беларуси — о ситуации на родине и особенностях голосования в Таллинне

Valery Sharifulin/TASS



Гражданин Беларуси, проживающий на данный момент в Эстонии, в беседе с RusDelfi рассказал о том, почему происходящие сейчас события сложно представить пять лет назад, и как так вышло, что ему силой не дали проголосовать в белорусском посольстве в Эстонии.

Loe edasi...



ПОДКАСТ | "Пожелаю Лукашенко здоровья, ведь его ждет тюрьма". Когда в Беларуси сменится власть?

Мария Юферева-Скуратовски и Евгений Крищтафович в студии Delfi Foto: Rauno Volmar



RusDelfi пригласил Марию Юфереву-Скуратовски и Евгения Криштафовича обсудить ситуацию в Беларуси в формате подкаста.

Loe edasi...



ФОТО И ВИДЕО | Репортаж RusDelfi: Ночь в аэропорту Минска. Журналистов держали как в тюрьме



Минск массово препятствует въезду журналистов для освещения событий в стране. ”Здравствуйте! Сержант ... (точное имя я не запомнил, — прим.). Вам отказано во въезде в Беларусь на основании Статьи 30 РБ. Но это не депортация”, — сообщил военнослужащий минского аэропорта группе людей примерно из 20 человек, в которой находился и я.

Loe edasi...



От киоска на Кярбери до 1000 евро за вечер. Виталий Вестеринен рассказал про пьянство, угрозы от бандитов и звездную болезнь

"Я лично знаю Лену Головач и Яну Пильник. Паспорт видел" Виталий Вестеринен



Виталий Вестеринен (43) — журналист и ведущий мероприятий. Раньше Виталий работал механиком, поваром, продавцом в киоске. ”Иначе я тебя убью” и 100 долларов в конце 90-х он помнит до сих пор, как и увольнение с ”Русского радио” за "профнепригодность". Его рассказ, кажется, слушала вся редакция RusDelfi, потому что оторваться от таких историй невозможно.

Loe edasi...



ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI ИЗ СТЕПАНАКЕРТА | В каких условиях живут люди в подвалах и как выглядит разбомбленная школа



Оставшиеся в городе жители Степанакерта вынуждены жить в подвалах ради своей же безопасности. Уезжать они никуда не собираются, но призывают внимание мировой общественности к происходящему в Нагорном Карабахе.

Loe edasi...



ВИДЕО | Работники плачут, жители Ласнамяэ скорбят — бар “У Палыча” выставлен на продажу



На продажу выставлено право аренды легендарного бара "У Палыча".

Loe edasi...



ГАЛЕРЕЯ | Ушла эпоха: кто убил киоски в Ласнамяэ?

Маяка Foto: Andres Putting



На прошлой неделе управа Ласнамяэ напомнила, что ларьки еще существуют — в ближайшее время некоторые киоски на остановках придется снести. Репортеры RusDelfi прокатились по нескольким точкам, чтобы запечатлеть уходящую эпоху.

Loe edasi...



Керсти Кальюлайд о желании закрыть русские школы и исключительности эстонского языка — интервью RusDelfi



Репортеры RusDelfi Виталий Бесчастный и Алина Захарова встретились с президентом Керсти Кальюлайд, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом и русской школой в мультиязычной Эстонии.

Loe edasi...

