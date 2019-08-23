Не только Латвия, Литва и Эстония! Пять стран, где люди последовали примеру Балтийской цепи 1989 года

Гонконг 2019

В Гонконге несколько недель идут митинги. Азиаты планируют выйти на дороги трех основных магистралей длинною в 40 километров и взяться за руки. Организаторы подчеркивают, что в отличие от Балтийской цепи, у них нет цели отделиться — в данном случае от Китая. Они заявляют, что выступают против насилия со стороны полиции и закона об экстрадиции.

Baski 2017. aasta kett Foto: ANDER GILLENEA/AFP

Страна Басков 2018

В июле прошлого года баски выступали за независимость от Испании. Примерно 175 000 человек взялись за руки и образовали 202 километра живой цепи. Издание Reuters отмечает, что большинство басков не поддерживает независимость, но выступает за референдум. По словам правительства Испании, любые референдумы за независимость регионов — незаконны.

Kataloonia 2013. aasta kett Foto: QUIQUE GARCIA/AFP

Каталония 2013

Желающие отделиться от Испании каталонцы проводят параллели с Советским союзом — как человеческая цепь из жителей маленьких государств способствовала развалу большой страны. Но как подчеркивают власти Эстонии и Испании, данное сравнение исторически неточное.