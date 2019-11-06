Не только экзотика, но и бизнес. Посол Эстонии на другом конце света о том, почему Австралия — страна возможностей

Австралия создает свой дигитальный идентитет, и в этом смысле еще довольно интересно, что если мы говорим о своей ИД-карте, то они хотят сделать идентитет без карты, который основывается на распознавании лица. Это взаимно интересный проект. Австралия, может быть, дигитально не так развита, как мы — таких стран мало, — но они очень заинтересованы в сотрудничестве и контактах на эту тему.

Немного знают Эстонию и через то, что община зарубежных эстонцев там довольно большая. Знаю также, где находится Эстония. В то же время, не часто ездят в Эстонию. Я осмелюсь утверждать, что в общем эстонцы в Австралии на хорошем счету. Наших молодых людей с туристической и рабочей визой считают ответственными и трудолюбивыми", — рассказывает посол Эстонии в Австралии.

По словам Ээсмаа, в наших посольствах обычно четыре сферы, которыми занимаются: экспорт, инвестиции, туризм и э-резидентство. "Мы знаем, кто туда уже экспортирует — очень большая часть нашего экспорта связана с древесиной, но есть и все остальное. Где я вижу большой потенциал, это экспорт наших ИТ-услуг. Там уже действуют некоторые предприятия. Они, конечно, может быть, не всегда рекламируют свое эстонское происхождение — что и не важно, — но здесь снова вступает в игру наш дигитальный успех и способности и прагматичность австралийцев, для которой мы можем предложить решения. В связи с этим мы наблюдаем и за торговыми переговорами ЕС и Австралии, чтобы дигитальные услуги тоже были отражены.

Интерес Австралии дигитализировать свое государство очень большой, и как любому государству, для этого часто приходится пользоваться помощью частных предприятий, для чего нужно проводить тендер. Там я в качестве посла могу сыграть большую роль — не столько на государственном уровне, но на уровне штатов. Донести информацию об этих тендерах до наших предпринимателей лучше, прежде всего в сфере дигитальных услуг. Там у нас точно есть и конкурентное преимущество", — характеризует Ээсмаа первую сферу.