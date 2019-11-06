06.11.2019, 20:52

Не только экзотика, но и бизнес. Посол Эстонии на другом конце света о том, почему Австралия — страна возможностей


Редактор: Вера Степанова
Редактор.
EST
Kersti Eesmaa
Kersti EesmaaFoto: Jaanus Lensment

С августа в должность посла Эстонии в Австралии вступила Керсти Ээсмаа, которая видит своей главной миссией увеличить участие эстонских ИТ-предприятий в тамошних государственных тендерах. Именно это сфера, где у нас наибольшее конкурентное преимущество, пишет Eesti Päevaleht.

"В понимании эстоноземельцев Австралия так далеко. Ее знают как туристический пункт назначения, знают, что туда ездят молодые люди на работу, знают, что там живет богатый зарубежный эстонец, и, может быть, знают, что Танель Падар на прошлый Новый год пел в Сиднее. Для эстоноземельцев Австралия такая страна пляжей и экзотики, а не страна, где делать бизнес.

На самом деле она вообще не так далеко. Забывают о размере этого рынка — 25 млн человек, которые говорят на английском языке, из одного культурного и ценностного пространства с нами, относятся к бизнесу так же — с этим нужно подробнее знакомить. В то же время, поскольку многие люди хотят туда путешествовать, там видят и возможность совмещения с работой или бизнесом. Этот пункт назначения мечты говорит все-таки в нашу пользу", — говорит Ээсмаа в интервью.

"Наверное, не очень большой сюрприз, что во многих местах по всему миру нас знают через нашу дигитальную историю успеха, и Австралию очень интересует эта тема. У них есть свое Digital Transformation Agency (Агентство дигитальной трансформации), которое — если посмотреть их сайт — довольно много вдохновения получило от Эстонии. Руководитель этого агентства уже два раза посещал Эстонию.

Австралия создает свой дигитальный идентитет, и в этом смысле еще довольно интересно, что если мы говорим о своей ИД-карте, то они хотят сделать идентитет без карты, который основывается на распознавании лица. Это взаимно интересный проект. Австралия, может быть, дигитально не так развита, как мы — таких стран мало, — но они очень заинтересованы в сотрудничестве и контактах на эту тему.

Немного знают Эстонию и через то, что община зарубежных эстонцев там довольно большая. Знаю также, где находится Эстония. В то же время, не часто ездят в Эстонию. Я осмелюсь утверждать, что в общем эстонцы в Австралии на хорошем счету. Наших молодых людей с туристической и рабочей визой считают ответственными и трудолюбивыми", — рассказывает посол Эстонии в Австралии.

По словам Ээсмаа, в наших посольствах обычно четыре сферы, которыми занимаются: экспорт, инвестиции, туризм и э-резидентство. "Мы знаем, кто туда уже экспортирует — очень большая часть нашего экспорта связана с древесиной, но есть и все остальное. Где я вижу большой потенциал, это экспорт наших ИТ-услуг. Там уже действуют некоторые предприятия. Они, конечно, может быть, не всегда рекламируют свое эстонское происхождение — что и не важно, — но здесь снова вступает в игру наш дигитальный успех и способности и прагматичность австралийцев, для которой мы можем предложить решения. В связи с этим мы наблюдаем и за торговыми переговорами ЕС и Австралии, чтобы дигитальные услуги тоже были отражены.

Интерес Австралии дигитализировать свое государство очень большой, и как любому государству, для этого часто приходится пользоваться помощью частных предприятий, для чего нужно проводить тендер. Там я в качестве посла могу сыграть большую роль — не столько на государственном уровне, но на уровне штатов. Донести информацию об этих тендерах до наших предпринимателей лучше, прежде всего в сфере дигитальных услуг. Там у нас точно есть и конкурентное преимущество", — характеризует Ээсмаа первую сферу.

"Насчет привлечения иностранных инвестиций в Эстонию я бы сказала, что это относительно сложная тема — мы не видим очень большого интереса или готовности со стороны Австралии, и следовательно, эта тема на моем столе с меньшей приоритетностью. Мы обсуждали и с Фондом содействия развитию предпринимательства (EAS), что здесь нет очень хорошего ключа, как это развивать. У нас также отсутствует договор о предотвращении двойного налогообложения, что может стать для австралийцев решающим, если бы они захотели принести инвестиции в Эстонию.

В э-резидентстве австралийцы очень заинтересованы — особенно в связи с Brexit, потому что им нужна новая дверь на рынок ЕС. Они привыкли заниматься ЕС через Великобританию, потому что они исторически тесно связаны с ними. Когда эта возможность сейчас исчезнет, они должны найти другую возможность. Это для нас большой плюс, которым мы можем воспользоваться. Э-резидентов там в районе 600. Это численно не очень много, но мы видим, что интерес растет.

Очень интересная сфера, конечно, туризм. Австралиец привык путешествовать, очень обыкновенно, что в летний период в Европе и зимний период в Австралии приезжают на две недели в Европу. Их первый выбор точно Великобритания, второй выбор — Франция, Италия или Испания. Когда я смотрю, что их привлекает в путешествиях, то Эстония может предложить именно это — история, природа, маленькие расстояния, чистота природы и сосредоточенный на пребывании на свежем воздухе образ жизни.

В Австралии богатый, любящий путешествовать рынок — и очень хорошее авиасообщение с Хельсинки, откуда два часа на судне до Эстонии. При желании можно захватить Петербург, другие страны Балтии или Скандинавию вместе с Эстонией. Одним словом — все это большая страна возможностей! Мне только очень жаль, что туризма нет в списке приоритетов EAS, но я надеюсь, что в будущем это станет возможным", — описывает посол Эстонии в Австралии.

Интервью полностью читайте в Eesti Päevaleht.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: