"Не спорьте — в общественном транспорте нужно носить маску!" Являются ли пассажиры без маски злостными нарушителями порядка?

”3 марта в 15:00 я выехала из Тарту в Муствеэ на автобусе Lux Exspress, следовавшим до Нарвы. Пассажиров было очень много — около 48 человек. Ни у одного из сидящих за много людей не было маски. Один из пассажиров постоянно кашлял, другой — хрипел. Воздуха в автобусе не хватало. Когда я выходила в Муствеэ, спросила у водителя, разве не должна быть в автобусе загрузка 50%. Он мне ответил, что соблюдение дистанции в 2 метра к общественному транспорту не относится”, — рассказала 75-летняя Лейда. Хотя многие не поймут этих, вполне оправданных, опасений, но пожилая женщина каждый раз испытывает стресс, когда едет в общественном транспорте и видит, что большинство пассажиров находятся в автобусе без маски.

”Разве инфекция в автобусе не распространяется? Действующие ограничения должны касаться и междугородних автобусных рейсов, ведь они длятся несколько часов. Например, заполняемость должна быть 50%. Сельским жителям ведь надо съездить к врачу. Театры, музеи, места общественного питания закрыты, а в автобусе, получается, можно делать все, что душе угодно. Мне кажется, это двойные стандарты. Очень прошу, мне скоро снова надо к врачу ехать, а я боюсь. Мне ведь 75 лет”, — сказала Лейда.

Журналист издания Maaleht Ивар Соопан решил выяснить, почему так происходит, нужно ли носить маски и как должен реагировать водитель автобуса, если кто-то отказывается соблюдать действующие правила.

”Как известно, в помещениях и общественном транспорте действует требование носить маску или прикрывать рот и нос. Однако некоторые автобусные компании не контролируют ношение масок или безразлично относятся к тому, останется ли пассажир, за которого они несут ответственность во время движения, здоровым или заразится коронавирусом”, — пишет журналист, ссылаясь на государственное постановление, принятое 24 ноября 2020 года.

”Например, при входе в автобусы компании M.K.Reisid есть табличка, что маска должна быть на лице, но уже в самом автобусе пассажиры могут делать всё, что хотят. Большая часть снимает маску, водитель автобуса на это никак не реагирует. (Для пояснения: как указано в постановлении правительства, я буду в дальнейшем называть ношением маски как саму медицинскую маску, так и вариант, когда нос и рот прикрывают шарфом или платком).