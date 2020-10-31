”Не следует мириться с ситуацией, которая вас на самом деле не устраивает”: лидеры мнений рассказали, как найти свое место в жизни

”Пару лет назад я приняла самое важное решение в своей жизни, уволившись с работы. Вместо неё я начала писать книгу, а также сконцентрировалась на себе, пытаясь понять собственную личность. Этой осенью я решила спустя 10 лет снова поступить в университет. Такие радикальные изменения дались мне непросто и потребовали большой смелости и веры в собственные силы”, — так описывает свой опыт Лийс Вельскер (29 лет).

После окончания гимназии Лийс уже поступала в университет, поскольку тогда это казалось социальной нормой. ”Не знаю, был ли мой выбор обусловлен в каком-то смысле давлением общества, но тогда мне казалось, что никакой другой альтернативы поступлению в университет не существует. Однако в глубине души я чувствовала, что мне хочется совсем не этого. В итоге через год я бросила учёбу. Выбранная специальность была мне неинтересна, а для самой учёбы пришлось взять ещё и кредит. В какой-то момент я решила, что дальше так продолжаться не может”, — сказала Лийс. Она также добавила, что решение далось ей с большим трудом, но она до сих пор считает его единственно правильным (даже несмотря на негативные реакции окружающих).

Достижение поставленных целей требует усилий



”Снова вернуться к учёбе меня вдохновило то, что мне часто задают вопросы, касающиеся питания и здоровья. А ещё я не хочу быть просто инстаграмщицей, рассказывающей всем о своих мыслях. Для высказывания мнения на серьёзные темы мне определённо требуется некоторый багаж знаний. Поэтому я выбрала для себя программу специалиста по популяризации здорового образа жизни (эст. ”tervisejuht”). Учёба даёт мне уверенность в себе и разнообразные знания, необходимые для того, чтобы по-настоящему улучшать осведомлённость жителей Эстонии о питании”, — отметила Лийс. Теперь она чувствует, что нашла для себя именно ту сферу, которая ей на самом деле интересна.

Лийс выбрала для себя специальность с помощью консультанта по планированию карьеры из Кассы по безработице, который смог посоветовать подходящее направление сразу же после того, как Лийс рассказала о своих интересах и готовности снова вернуться к учёбе. ”На всякий случай я особо не распространялась об учёбе (”вдруг не поступлю”). К счастью, всё прошло очень удачно”, — поведала Лийс. Да, подчас ей кажется, что снова учиться в университете непросто, но она понимает, что её усилия стоят того, а для достижения своих целей нужно много работать.