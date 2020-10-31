31.10.2020, 20:50

”Не следует мириться с ситуацией, которая вас на самом деле не устраивает”: лидеры мнений рассказали, как найти свое место в жизни

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”Не следует мириться с ситуацией, которая вас на самом деле не устраивает”: лидеры мнений рассказали, как найти свое место в жизни
Kregor Zirki screenshot youtube

Лидеры мнений Лийс Вельскер и Крегор Зирк рассказывают о своём опыте, о необходимости прислушиваться к самому себе и находить смелость для осуществления своих настоящих желаний.

”Пару лет назад я приняла самое важное решение в своей жизни, уволившись с работы. Вместо неё я начала писать книгу, а также сконцентрировалась на себе, пытаясь понять собственную личность. Этой осенью я решила спустя 10 лет снова поступить в университет. Такие радикальные изменения дались мне непросто и потребовали большой смелости и веры в собственные силы”, — так описывает свой опыт Лийс Вельскер (29 лет).

После окончания гимназии Лийс уже поступала в университет, поскольку тогда это казалось социальной нормой. ”Не знаю, был ли мой выбор обусловлен в каком-то смысле давлением общества, но тогда мне казалось, что никакой другой альтернативы поступлению в университет не существует. Однако в глубине души я чувствовала, что мне хочется совсем не этого. В итоге через год я бросила учёбу. Выбранная специальность была мне неинтересна, а для самой учёбы пришлось взять ещё и кредит. В какой-то момент я решила, что дальше так продолжаться не может”, — сказала Лийс. Она также добавила, что решение далось ей с большим трудом, но она до сих пор считает его единственно правильным (даже несмотря на негативные реакции окружающих).

Достижение поставленных целей требует усилий

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”Снова вернуться к учёбе меня вдохновило то, что мне часто задают вопросы, касающиеся питания и здоровья. А ещё я не хочу быть просто инстаграмщицей, рассказывающей всем о своих мыслях. Для высказывания мнения на серьёзные темы мне определённо требуется некоторый багаж знаний. Поэтому я выбрала для себя программу специалиста по популяризации здорового образа жизни (эст. ”tervisejuht”). Учёба даёт мне уверенность в себе и разнообразные знания, необходимые для того, чтобы по-настоящему улучшать осведомлённость жителей Эстонии о питании”, — отметила Лийс. Теперь она чувствует, что нашла для себя именно ту сферу, которая ей на самом деле интересна.

Лийс выбрала для себя специальность с помощью консультанта по планированию карьеры из Кассы по безработице, который смог посоветовать подходящее направление сразу же после того, как Лийс рассказала о своих интересах и готовности снова вернуться к учёбе. ”На всякий случай я особо не распространялась об учёбе (”вдруг не поступлю”). К счастью, всё прошло очень удачно”, — поведала Лийс. Да, подчас ей кажется, что снова учиться в университете непросто, но она понимает, что её усилия стоят того, а для достижения своих целей нужно много работать.

Оглядываясь назад на своё прошлое, Лийс отмечает, что уже при окончании основной школы ей очень сильно помогла бы специальная система помощи или поддержки. Она также уверена, что совсем не обязательно сразу же после окончания гимназии поступать в университет. ”Совершенно нормально, если в этот период вы ещё продолжаете взрослеть и пытаетесь понять самих себя, свои желания и то, кем вы являетесь как личность”, — обращает внимание Лийс.

Не бойтесь воплощать в жизнь свои настоящие желания


Представители как раз такой системы поддержки связались пару лет назад с пловцом Крегором Зирком (21 год) и предложили ему свою помощь. ”Я окончил основную школу в Тарту, а после этого уехал на учёбу в Англию, где закончил уже гимназию. После возвращения в Эстонию был определённый период, когда я не работал и не учился. Я профессионально занимаюсь плаванием, но это не было отмечено ни в каких базах данных. Поэтому со мной связался кейс-менеджер опорной системы молодёжной гарантии (эст. ”noortegarantii tugisüsteem”) и предложил мне помощь с определением планов на будущее”, — рассказывает Крегор.

Крегору было интересно поступление в университет, но практическая реализация этого плана на тот момент застопорилась. Предложение помощи от консультанта подтолкнуло его снова задуматься об этом. ”Поскольку бо́льшую часть времени я провожу за пределами Эстонии, мне хотелось подробнее узнать как раз о тех университетах, которые предлагают хорошие программы обучения в удалённом режиме. Сам я тогда не смог найти подходящую программу, поэтому учёба в университете не задалась”, — сказал пловец.

По словам молодого человека, он получил ответы на все свои вопросы от кейс-менеджера и поэтому считает, что различные системы поддержки для молодёжи совершенно необходимы. ”Услугами системы поддержки точно не помешало бы воспользоваться тем молодым людям, которые после окончания основной школы или гимназии не могут определиться с планами на будущее. Работающие в этой системе люди будут рады прийти на помощь и умеют давать очень полезные советы. Я также советую молодым людям не стесняться и самим обращаться за такой помощью. Ничего страшного в этом нет! Всё, что требуется — это смелость и открытость новым идеям”, — воодушевляюще отметил Крегор.

На это обратила внимание и Лийс, подчеркнув, что из любой ситуации можно найти выход. Однако нужно быть честным с самим собой. Мы прекрасно умеем анализировать себя и знаем, что нужно делать. Нужно просто начать реально действовать. ”Даже если вы запутались, попросите о помощи, и вам укажут путь. Чего уж точно не следует делать — это мириться с ситуацией, которая вас на самом деле не устраивает. Всегда стремитесь к большему, смело мечтайте и наслаждайтесь жизнью”, — подчеркнула Лийс.

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