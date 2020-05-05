Не пропустите! Сегодня в 10:00 начнется регистрация на бесплатные онлайн-курсы эстонского языка

Зарегистрироваться на курсы можно через главную страницу сайта Фонда интеграции.

При регистрации можно выбрать подходящие онлайн-курсы в соответствии с уровнем владения языком и предпочтениями относительно времени проведения уроков, языковой школы и преподавателя. С расписанием занятий можно ознакомиться на домашней странице Фонда интеграции https://integratsioon.ee/keelekursused.html.

Чтобы регистрация прошла гладко, желательно предварительно ознакомиться с правилами регистрации и пройти тест на знание языка на сайте фонда.

Первый онлайн-курс начнется 7 мая, последний — 3 июля. Большинство курсов завершится к осени.

Участие в онлайн-курсах предполагает возможность использовать Интернет и наличие компьютера или смарт-устройства. Каждая из языковых школы выбрала подходящую для проведения обучения виртуальную платформу, о чем проинформирует зарегистрировавшихся на курсы и окажет им необходимую помощь в освоении этой платформы.

Зарегистрироваться на курсы могут взрослые в возрасте от 18 лет, независимо от места проживания и места действия языковой школы.

Следующая регистрация на курсы состоится в августе, когда Фондом интеграции будет предложено еще более 2500 бесплатных учебных мест.

Помимо онлайн-регистрации на бесплатные курсы эстонского языка можно записаться и пройдя консультацию в Фонде интеграции. По итогам консультации регистрируются пожелания и возможности обратившегося, и позднее его приглашают пройти бесплатное обучение в домах эстонского языка Фонда интеграции или в языковых фирмах.

Дополнительную информацию о возможностях изучения и практики эстонского языка, а также о прохождении консультации можно получить по бесплатному инфотелефону 800 9999 или электронной почте info@integratsiooniinfo.ee.

Изучение эстонского языка финансирует Министерство культуры.