Не пропустите! Дни Старого города в Таллинне закончатся уникальным представлением

”Я надеюсь, что гости Дней Старого города вне зависимости от возраста нашли для себя что-то интересное в разнообразной программе фестиваля. Последний день фестиваля не станет исключением. Гости смогут насладиться музыкой на Ратушной площади, посмотреть представления кукольного театра и наряды на балу цветов. Приглашаю всех прийти сегодня вечером к пруду Шнелли, где можно будет увидеть представление закрытия, постановщиком которого является Ингмар Йыэла”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Заключительное представление Дней Старого города ”Течение времени” начнется сегодня в 20:00 на пруду Шнелли. Вход бесплатный.

По словам главного организатора фестиваля Анне Вельт, постановщик Ингмар Йыэла создал увлекательное представление, которое расскажет о 800-летней истории и в центре которого будет вода. Музыку к представлению написал Сандер Мельдер.