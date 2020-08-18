Не пропустите! Для жителей Эстонии открыта регистрация на бесплатные курсы международной платформы онлайн-образования

”Предлагаемая работникам бесплатная программа развития навыков — это хорошая возможность поддержать восстановление от экономического кризиса. Всем, чьё знание английского или русского языков это позволяет, безусловно стоит воспользоваться возможностью усовершенствовать свои знания для того, чтобы стать более успешным на рынке труда, научиться чему-то интересному и расширить свой кругозор”, — считает министр социальных дел Танель Кийк.

”Также это очень хорошая возможность для работодателя, позволяющая обучить своих работников и поощрить расширение их возможностей, так как на платформе Coursera предлагается более 4000 курсов от ведущих университетов мира и крупных технологических фирм, в число которых входит Йельский университет, Нью-Йоркский университет, Google и IBM”, — уточнил министр.

Coursera предлагает доступ к курсам странам, затронутым вызванным коронавирусом кризисом. В первую очередь доступ к курсам предоставили группам риска, теперь же приглашаются учиться все жители Эстонии, желающие обновить свои знания. На курсы необходимо зарегистрироваться до 28 сентября и пройти их можно до конца 2020 года.

Зарегистрироваться можно через образовательный портал.

Возможность прохождения курсов для жителей Эстонии открылась в начале июля и на настоящий момент на курсы зарегистрировалось более 2400 человек, из которых к обучению приступило более 1500. Окончили курсы более 200 человек. Количество курсов, которые может пройти один участник, не ограничено. Из всех стран, присоединившихся к проекту, Эстония по числу зарегистрировавшихся и учащихся одна из самых успешных, но возможность обучения есть ещё у тысяч жителей Эстонии.

Самые популярные курсы среди жителей Эстонии: