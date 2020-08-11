11.08.2020, 11:34

Не пропустите! Через неделю состоится регистрация на бесплатные курсы эстонского языка Фонда интеграции


EST 15
"Mõnikord kustutasin Facebookis tema kommentaare oma postituste juurest, sest mul oli sõprade ees lihtsalt piinlik.”
Foto on illustratiivne.Foto: Vallo Kruuser

18 августа в 10:00 на домашней странице Фонда интеграции www.integratsioon.ee начнется онлайн-регистрация на бесплатные курсы эстонского языка. Зарегистрироваться на курсы могут взрослые в возрасте от 18 лет при помощи ИД-карты, Mobiil-ID или Smart-ID.

Всего на 157 курсов сможет записаться 2512 взрослых, заинтересованных в изучении эстонского языка. Фонд интеграции предлагает бесплатные курсы разговорного эстонского языка на уровни A1, A2, B1, B2 и C1.

”При регистрации можно выбрать подходящий курс в соответствии с уровнем владения языком и предпочтениями относительно места и времени его проведения. В этот раз помимо Таллинна, Тарту, Пярну, Нарвы, Кохтла-Ярве и Силламяэ мы предлагаем курсы также в Маарду и Кейла, чтобы проживающие там многочисленные заинтересованные в языковом обучении тоже могли бы изучать язык в своем родном городе”, — сказала руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.

Ознакомиться с расписанием занятий заранее можно уже сейчас на домашней странице Фонда интеграции. Здесь же можно прочитать правила регистрации на курсы, а также пройти тест на знание эстонского языка.

Зарегистрироваться на курсы можно при помощи ИД-карты, Mobiil-ID или Smart-ID. Те, кто планирует использовать для регистрации на курсы ИД-карту, должны иметь при себе также считыватель карт, пин-код PIN1 и убедиться, что сертификат карты действителен и в компьютере установлено программное обеспечение для ID-карты.

”Электронная идентификация регистрирующихся на курсы позволит ускорить процесс регистрации, избежать возможных ошибок при внесении данных в регистрационную анкету, а также более гладко организовать процесс формирования учебных групп”, — отметила Яна Тонди.

Тем, кто не успеет записаться на курсы путем онлайн-регистрации, Фонд интеграции предлагает возможность пройти бесплатную консультацию. По итогам консультации определяются потребности обратившегося в изучении эстонского языка, его мотивация и опыт, и, исходя из этого, позднее ему предлагается возможность пройти бесплатное обучение в домах эстонского языка Фонда интеграции или в языковых фирмах, когда начнутся новые курсы. Для изучения и практики эстонского языка имеются и другие возможности, например, языковые кафе и клубы, а также индивидуальное обучение, о которых консультанты также информируют.

Дополнительную информацию о возможностях изучения и практики эстонского языка а также о прохождении консультации можно получить по бесплатному инфотелефону 800 9999 или электронной почте info@integratsiooniinfo.ee.

Обучение эстонскому языку на курсах Фонда интеграции финансирует Министерство культуры.

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