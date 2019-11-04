”Не притесняйте нас, дайте жить экологично!” Требования веганов ставят школы и детские сады в трудное положение

Как бы то ни было, внедрение веганства не во всех школах и детских садах происходит гладко. Член правления союза веганов Иреэне Виктор говорит, что им периодически поступают жалобы на травлю и унижения учеников-веганов со стороны учителей. ”До нас доходили истории о том, как учителя запугивали детей на уроке и представляли веганство как нечто негативное, связывая его с пищевыми нарушениями и называя опасным для жизни. Даже если в классе есть ученики-веганы. А если они осмеливаются указать на наличие иной точки зрения или научные исследования, то их называют дураками. Также у нас имеются данные о притеснения на рабочем месте, когда, например, коллеги в школе высмеивают учителя-вегана”.

Эва Михкельсон добавляет, что Европейский суд по правам человека относится к веганству, как и другим убеждениям, очень серьезно. ”Понятно, что человека нельзя критиковать и притеснять из-за его убеждения”.

В прошлом году союз организовал исследование на тему веганской пищи в детских садах, но получил очень мало обратной связи. По словам Виктор, это указывает на отсутствие интереса со стороны учреждений. ”Полного обзора относительно того, какие детские сады предлагают возможность веганского питания, у нас нет. Можно предположить, что это количество по-прежнему мало”, — отметила она и добавила, что чуть лучше обстоят дела в частных детских садах.

Издание побеседовало с директорами нескольких учебных учреждений. Враждебного отношения ни у кого не было, но все как один признали, что внедрить такое меню очень трудно, особенно с учетом постоянного роста количества детей с различными видами пищевой непереносимости, диабетом, аллергией. Со всем этим школам и детских садам уже приходится считаться.

Во многих подобных случаях, родители приносят еду из дома. При этом на длительное хранение ее оставлять нельзя, так на детский сад, например, не имеет права на следующий день дать ребенку еду из той же упаковки. Заведующая детсадом-начальной школой Алу Юлле Рийсалу говорит, что введение веганского меню означало бы для них дополнительный персонал, средства, соответствующие обучение, на что у самоуправления определено нет средств. Она рассказывает, как несколько лет назад к ним ходила девочка, которая в детском саду употребляла только воду, хлеб и картофель. Еще мама давала ей с собой хлеб и морковь. ”Ребенок был болезненно худым. Я видела, что ей хочется есть что-то другое, но мать была очень строга. Я даже проконсультировалась с семейным врачом, и он порекомендовал мне обратиться в службу защиты детей, но к тому времени семья уже ушла из нашего сада”, — говорит женщина.