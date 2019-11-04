04.11.2019, 10:01

”Не притесняйте нас, дайте жить экологично!” Требования веганов ставят школы и детские сады в трудное положение

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Хелен Ээльранд
EST 5
”Не притесняйте нас, дайте жить экологично!” Требования веганов ставят школы и детские сады в трудное положение
Abiturient Eva Mihkelson algatas Kuressaare gümnaasiumis mitmesaja allkirjaga pöördumise, milles nõutakse veganitoidu lisamist koolisöökla menüüsse. Kooli juhtkond, ka õppealajuhataja Maidu Varik on lubanud ideed kaaluda.Foto: Irina Magi .irina@irinapilt.ee.tel 3725096913

В школы, детские сады и Департамент здоровья поступает все больше обращений, в которых веганы просят обеспечить их детям привычную для них еду, пишет Eesti Päevaleht.

Недавно 216 учеников Курессаареской гимназии направили руководству школы обращение с просьбой предоставить им возможность получать в школьной столовой веганскую пищу. Переговоры идут. ”Никто никого особо не уговаривал. Многие с радостью подписались, поскольку и сами раньше задумывались о том, что веганская еда нужна”, — говорит инициатор обращения, ученица 12 класса Эва Михкельсон. Сама она является веганом уже четыре года. Сейчас гимназия предлагает каждый день от четырех до шести различных блюд. Ученики хотят, чтобы одно из них было веганским.

Согласно опросу Emor, в Эстонии 3,2% молодых людей в возрасте 15-24 лет являются веганами. Департамент здоровья признает, что веганы пропагандируют свой стиль жизни очень активно.

Таллиннская 32 средняя школа уже три года предоставляет возможность питаться внеганской пищей, при условии оплаты на месяц вперед. Тогда столовая может все рассчитать и заказать необходимое количество сырья. Стоимость веганского питания составляет 1,60 евро в день, из которых 1,34 покрывает государство, а 26 центов сам ученик.

Как бы то ни было, внедрение веганства не во всех школах и детских садах происходит гладко. Член правления союза веганов Иреэне Виктор говорит, что им периодически поступают жалобы на травлю и унижения учеников-веганов со стороны учителей. ”До нас доходили истории о том, как учителя запугивали детей на уроке и представляли веганство как нечто негативное, связывая его с пищевыми нарушениями и называя опасным для жизни. Даже если в классе есть ученики-веганы. А если они осмеливаются указать на наличие иной точки зрения или научные исследования, то их называют дураками. Также у нас имеются данные о притеснения на рабочем месте, когда, например, коллеги в школе высмеивают учителя-вегана”.

Эва Михкельсон добавляет, что Европейский суд по правам человека относится к веганству, как и другим убеждениям, очень серьезно. ”Понятно, что человека нельзя критиковать и притеснять из-за его убеждения”.

В прошлом году союз организовал исследование на тему веганской пищи в детских садах, но получил очень мало обратной связи. По словам Виктор, это указывает на отсутствие интереса со стороны учреждений. ”Полного обзора относительно того, какие детские сады предлагают возможность веганского питания, у нас нет. Можно предположить, что это количество по-прежнему мало”, — отметила она и добавила, что чуть лучше обстоят дела в частных детских садах.

Издание побеседовало с директорами нескольких учебных учреждений. Враждебного отношения ни у кого не было, но все как один признали, что внедрить такое меню очень трудно, особенно с учетом постоянного роста количества детей с различными видами пищевой непереносимости, диабетом, аллергией. Со всем этим школам и детских садам уже приходится считаться.

Во многих подобных случаях, родители приносят еду из дома. При этом на длительное хранение ее оставлять нельзя, так на детский сад, например, не имеет права на следующий день дать ребенку еду из той же упаковки. Заведующая детсадом-начальной школой Алу Юлле Рийсалу говорит, что введение веганского меню означало бы для них дополнительный персонал, средства, соответствующие обучение, на что у самоуправления определено нет средств. Она рассказывает, как несколько лет назад к ним ходила девочка, которая в детском саду употребляла только воду, хлеб и картофель. Еще мама давала ей с собой хлеб и морковь. ”Ребенок был болезненно худым. Я видела, что ей хочется есть что-то другое, но мать была очень строга. Я даже проконсультировалась с семейным врачом, и он порекомендовал мне обратиться в службу защиты детей, но к тому времени семья уже ушла из нашего сада”, — говорит женщина.

Эва Михкельсон при отмечает, что веганская пища помогла бы решить и проблему пищевой непереносимости. ”Простые вегетарианцы и люди с непереносимостью лактозы могли бы спокойно есть веганскую пищу и не переживать, есть там молоко или молочные продукты или нет, так как веганская еда их не содержит. Таким образом можно одним ударом убить несколько мух, то есть школьная столовая предлагала бы веганскую, вегетарианскую и безлактозную пищу в одном блюде”.

По словам руководителя отдела питания и движения Института развития здоровья Хайди Канамяэ, в интересах физического и морального здоровья необходимо питаться разнообразно. ”Это означает, что есть нужно продукты из всех пяти основных групп: зерновые и картофель; овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты; рыба-яйца-мясо(птицы), пищевые жиры и орехи-семечки”, — говорит она.

Эксперт отмечает, что у вегетарианства нет особых преимуществ с точки зрения здоровья, если потреблять пищу из всех пищевых групп, следовать пищевым рекомендациям и достаточно двигаться: ”Ни в коем случае нельзя полностью исключать из рациона пищу животного происхождения, которая является полноценным источником белков. Мы принимаем право людей на убеждения и право на самоопределение при выборе продуктов питания, но придерживаемся мнения, что государство не должно обеспечивать соответствующее убеждением питание в детских учреждения и исходит в своих рекомендациях и предложениях по части постановления, регулирующего питание в детских учреждениях, из принятых в Эстонии рекомендаций по питанию и движению”.

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