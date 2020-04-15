"Не повлияет на чувство безопасности". Таллинн сокращает время работы уличного освещения

Вице-мэр Калле Кландорф отметил, что, исходя из введенного в стране режима чрезвычайного положения и ограничений на передвижение и деятельность, город пересмотрел и скорректировал время работы уличного освещения.

”Вдобавок в Таллинне увеличилась доля используемых LED-светильников, благодаря чему также можно несколько уменьшить время работы уличного освещения, — сказал Калле Кландорф. — Это связано с тем, что LED-лампы при включении дают сразу стопроцентный поток света, тогда как старым натриевым фонарям нужно несколько минут для достижения полной мощности. Поэтому на весенне-летний период, когда уровень естественного освещения в любом случае выше, а также учитывая введенные ограничения, решили включать освещение в городе вечерами немного позже, а по утрам выключать раньше”.

По словам руководителя Пыхьяской префектуры полиции Кристиана Яани, уличное освещение, прежде всего в осенне-зимний темный период, повышает чувство защищенности и создает безопасную среду.

”В летнее время у нас достаточно естественного освещения и я верю, что сокращение на этот период времени работы уличного освещения не повлияет на чувство безопасности, но, разумеется, мы будем следить за возможными тенденциями. Таллинн безопасный город и люди не должны беспокоиться о том, куда и когда идти”, — сказал Кристиан Яани.

Время работы фонарей уличного освещения будет изменено в соответствии со следующим графиком: с 15 апреля по 31 мая вечернее освещение будет ежедневно включаться на 15 минут позже, а по утрам отключаться на 15 минут раньше. С 1 июня по 30 июля, соответственно, по вечерам на 1 час позже и по утрам на 1 час раньше. С 1 августа и до конца года вечернее включение освещения будет происходить на 15 минут позже, а утреннее отключение на 15 минут раньше.

Благодаря сокращению времени работы уличного освещения Таллинн в этом году сэкономит около 300 000 евро.

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