03.08.2019, 17:41

”Не потворствуйте проходимцам!” Защитники животных призывают жителей Эстонии сохранять бдительность


rus.delfi.ee
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”Не потворствуйте проходимцам!” Защитники животных призывают жителей Эстонии сохранять бдительность
Pixabay

Эстонское общество защиты животных (Eesti Loomakaitse SeltsELS) этим летом получило несколько сообщений о подозрительных побирушках. Люди беспокоятся о животных, которые находятся вместе с попрошайками. А также из-за того, что просящие подаяние используют в своих целях собак.

”Мы имеем дело с проблемой, которая возникает каждое лето. Занимаемся ею вместе с Ветеринарно-пищевым департаментом. К сожалению, здесь трудно что-то поделать, потому что закон в таких случаях обычно не нарушается. Попросим и на сей раз департамент проверить условия, в которых находятся животные, а также необходимые документы. Если мы не можем с помощью закона ограничить их деятельность, то мы способны регулярными проверками и тем, что не будем подавать милостыню, дать этим людям знак, что подобное поведение, по мнению эстоноземельцев, является неэтичным”, — сказала один из руководителей ELS Маргит Мидро.

В нашей стране редко встретишь попрошайку с животным. Как правило, это люди, которые прибыли сюда из соседних стран.

Эстонское общество защиты животных призывает людей быть осмотрительными, делая на улице пожертвования. Подавая тем, кто играет на наших чувствах и использует для этого животных, а также притворяется старым, больным или калекой, мы таким образом сами потворствуем подобному поведению.

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