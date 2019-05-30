Не поддавайтесь давлению! Наглые нарушители после ДТП часто перекладывают вину на пострадавшего

Вышеперечисленные ситуации в первую очередь усложняет тот факт, что большая часть водителей недостаточно хорошо знают правила дорожного движения. Это в свою очередь дает более настойчивым водителям или водителям с более большим стажем вождения возможность манипулировать второй стороной и заставить ее взять вину на себя.

”Когда после столкновения из другого автомобиля выпрыгивает разъяренный водитель и кричит: ”что ты наделал” или ”ты что не знаешь правила, что выскочил передо мной”, то некоторые неопытные водители начинают сомневаться в себе и без длинных разговоров берут вину на себя”, — подтвердил Кайдо Нааритс.

Если после этого оформлены документы и вина подтверждена подписью, то потом уже сложно что-то изменить. Нааритс советует в этой ситуации все же сохранять спокойствие и помнить, что если водитель не совсем уверен в себе, то лучше обратиться в полицию, а не признавать себя виновным в сомнительной ситуации. Всегда также можно спросить совет и помощь у какой-либо третьей стороны, например, у свидетелей происшествия, показания которых также нужно зафиксировать.

Отзывчивость может быть наказуема

Есть также случаи, когда водители, которые виноваты, сознательно выбирают такую стратегию, что они опаздывают на работу, и они как бы берут вину на себя и обмениваются контактами, и договариваются о том, что зафиксируют произошедшее позже. ”Так необходимые документы на месте происшествия не оформляются, и позднее, обращаясь в страховое общество оба водителя дают различные показания. Таким образом, уже невозможно установить водителя, по чьей вине произошла авария, и водитель, который на самом деле является пострадавшей стороной, оказывается в неприятной ситуации”, — сказал руководитель рисков страхового общества ERGO.

Нааритс отметил, что для установления виновника не всегда достаточно того, что одна сторона признает себя виновной на месте происшествия и просто подпишет что-то. Нередко имеет место быть и такой вариант поведения, когда виновный водитель предлагает для оформления документов проехать до ближайшей заправки, для того чтобы не мешать движению на месте происшествия. К сожалению, потом единого мнения не найти, и о признании вины речи не идет. А автомобили, которые совершили аварию, уже уехали с места происшествия и произошедшее уже невозможно зафиксировать задним числом.

Также бывают ситуации, когда у виновника аварии в момент происшествия не было действующего полиса дорожного страхования, и он предлагает, что сейчас купит полис, и тогда при регистрации случая у страховщика можно было бы дату совершения происшествия передвинуть вперед.

”Некоторые отзывчивые водители идут навстречу таким просьбам, не осознавая того, что речь идет о страховом мошенничестве, которое в результате оставит потерпевшего без страхового возмещения. Поэтому обязательно следует избегать обманов разного вида и не идти у них на поводу. Даже тогда, когда на первый взгляд цель кажется благородной. Здесь нужно также подчеркнуть, что тогда, когда у виновника аварии на момент ее совершения отсутствует ущерб, у потерпевшего все равно есть право получить возмещение, будь то возмещение от страховщика виновного или из фонда дорожного страхования. Из-за боязни не получить возмещение не стоит поддаваться этим страхам”, — объяснил Нааритс.

По словам руководителя рисков ERGO в каждой ситуации самое важное зафиксировать на месте аварии, как и при каких обстоятельствах произошло происшествие, описать схему дорожно-транспортного происшествия и добавить к этому объяснения водителей. Письменно оформленный документ исключает, что одна из сторон позднее сможет дать противоречивые показания. Кроме того, при заполнении бланка об уведомлении о дорожно-транспортном происшествии было бы хорошо запечатлеть положения автомобилей и повреждения, например, на камеру мобильного телефона.

Несмотря на то, что явилось причиной аварии, руководитель по рискам страхового общества ERGO Кайдо Нааритс призывает водителей считаться на дорогах друг с другом. ”Часто, например, связанные с перестроением аварии можно на самом деле избежать. Иногда это означает то, что водитель, обладающий преимущественным правом проезда, не всегда сможет первым совершить желаемый маневр, но в этом случае не пострадают люди и автомобили, и споров на тему, кто виноват, также станет меньше. Потерянные десять секунд в этот момент могут означать часы сэкономленного времени, которое не будет потрачено на споры и делопроизводство, ремонт автомобиля или на свое лечение”.