"Не пей пластик": Эстония борется с пластиковой продукцией одноразового использования

К участию в кампании ”Не пей пластик” приглашаются все эстонские кафе, рестораны и предприятия, а также публичные учреждения, считающие тему экологии важной и желающие поддержать достижение целей кампании.

Директор универмага Stockmann Марге Тюрнер привела пример того, каким может вклад отдельного предприятия: ”Мы добавили на расположенные в Stockmann водопроводные краны специальные насадки, позволяющие удобнее, быстрее и проще наполнять бутылки с водой. К кампании присоединился весь наш универмаг — например, любимые посетителями кафе, где вы можете смело попросить персонал наполнить вашу бутылку водой из-под крана. Это совершенно бесплатно. Экология для нас очень важна, и мы будем и впредь заниматься различными экологическими инициативами”.

Помимо Stockmann к инициативе уже присоединилось множество предприятий, где можно бесплатно наполнить свою бутылку водой: например, ERGO Kindlustus, Caffeine, Pegasus, Rataskaevu 16 и Väike Rataskaevu, ÜLO и прочие. Кампанию также поддерживают Центр экологических инвестиций, Министерство окружающей среды, Öselbirch и многие другие.

С 2015 года в мире образовалось 6,9 миллионов тонн пластиковых отходов. Примерно 9% этого объема поступило в переработку, 12% было сожжено, а 79% попало на свалки или в природу. Согласно прогнозам, к 2050 году практически все морские птицы на нашей планете будут есть наряду со своей обычной пищей еще и пластик. Если мы все вместе изменим свои потребительские привычки, количество пластиковых отходов в мире удастся уменьшить.

Наше собственное здоровье, здоровье наших детей и красота окружающей среды в наших руках. Освободимся от пластика! Ты в ответе! #minavastutan

Организатор кампании MTÜ JCI GO Koda — одно из двенадцати недоходных объединений, входящих в Эстонии в JCI — глобальную сеть предприимчивой молодежи, заинтересованной в развитии лидерских навыков и в позитивных переменах в обществе. JCI GO Koda стремится формировать в людях экологичный образ мышления. На сегодняшний день объединение провело следующие кампании и проекты: ”Killerkott”, театральные и телевизионные постановки ”Prügihunt” и ”Superjänes”, ”Озеленение Ласнамяэ”, ”Летняя школа Накситраллей” и ”Kompostiljon”.