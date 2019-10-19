19.10.2019, 13:50

Не нашли себя на родине: большинство работающих в Эстонии украинских проституток — дамы с высшим образованием

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rus.delfi.ee
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Не нашли себя на родине: большинство работающих в Эстонии украинских проституток — дамы с высшим образованием
Shutterstock

18 октября отмечается Европейский день торговли людьми. В Эстонии острота этой проблемы возрастает. Например, в прошлом году преступлений, связанных со сводничеством, было зарегистрировано 14, а в этом году уже 34. Были вскрыты и прямые случаи эксплуатации, пишет Eesti Päevaleht.

"Торговля людьми в Эстонии набирает обороты, и если раньше Эстония была транзитной территорией, то сейчас стала страной, куда едут", — говорит советник Министерства юстиции Ану Лепс. Связанных с торговлей людьми преступлений в этом году зарегистрировано пять. "В том числе пара случаев принуждения к работе, несколько трансграничных преступлений", — уточнила Лепс.

К примеру, сейчас расследуется преступление, когда людей привлекали к работе на хуторе. Их удерживали там в том числе и тем, что склоняли к употреблению наркотических средств. Есть история с переправкой вьетнамцев через границу, причем они еще в России стали жертвами трудовой эксплуатации.

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Зарегистрирован один случай принуждения к воровству, когда жертве сказали: ты должен воровать, а не то… "Также есть пару историй, связанных с несовершеннолетними, когда один человек с помощью угроз получал от другого фотографии в обнаженном виде, а затем начинал шантажировать — делай то или иное, в противном случае снимки будут обнародованы", — рассказывает Лепс.

Но чаще всего несовершеннолетних покупают, суля им всякие блага — деньги, новый телефон, одежду или билеты на концерт известного артиста. Некоторые молодые люди и сами стремятся к легким деньгам и красивой жизни. Таких случаев было в этом году уже 29. Среди необычных методов воздействия — предложение татуировки или прав администратора в какой-либо компьютерной игре.

В этом или прошлом году не было ни одного случая вовлечения в проституцию, но возросло число случаев сводничества, если раньше их было примерно 15 в год, то в 2019-м отмечено уже 34.

"Причем в этом году речь идет только о таллиннских случаях, лишь один произошел за пределами столицы, — говорит Лепс. — Эти дела объединяет одна схема, когда женщин сюда привозят из Украины на работу проститутками. Организаторы — граждане Эстонии".

Как отмечает сотрудница Минюста, если раньше Эстония для торговли людьми была транзитной страной, через которую люди направлялись дальше, то теперь видна тенденция, когда люди едут именно сюда и эксплуатируются именно здесь. "Об этом говорит уже то, что помощь в этом году уже получили 36 сексуально эксплуатируемых человек. Большинство из них — женщины из Украины".

А ведь еще пять лет назад о работающих в Таллинне иностранках с пониженной социальной ответственностью и разговора не было. Тогда все газеты писали о зарабатывающих самой древней профессией женщинах из Нарвы.

По словам Лепс и прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Элелийс Раттам, в случае приехавших сюда украинок речь идет о женщинах с высшим образованием, которые не могут найти источника дохода на родине. Для них Эстония — уже успешная западная страна.

ТОП

Нередки случаи, когда граждан Эстонии уговаривают заключать фиктивные браки с гражданами не входящих в ЕС стран. Как правило, это девушки из Ида-Вирумаа. Браки заключаются не в Эстонии, для этого нужно ехать на Кипр или в Ирландию. Но обычно девушки обещанных денег не получают. Им заявляют: мол, нам пришлось заплатить за твою поездку, и теперь ты должна отработать своим телом.

Пограничные случаи

По словам начальника службы помощи Департамента социального страхования Сирле Блумберг, на работающий по будням телефон помощи жертвам торговли людьми (660 7320) в этом году поступило 496 звонков. В основном люди звонили с проблемами сверхурочной работы, невыплаты зарплаты.

В Эстонии много работающих на основании краткосрочной регистрации из Украины, Молдавии и Белоруссии. На работу их берут законно, но затем работодатели начинают злоупотреблять своим положением и угрожают им, к примеру, потерей регистрации или подобными мерами.

К сожалению, не все эстоноземельцы, не говоря уже об иностранной рабочей силе, знают, что они могут проконтролировать, внесены ли они в регистр работников, уплачены ли за них налоги и какова подноготная фирмы, которая их вербует.

В оплате труда иностранцев существует ряд обманных схем. Например, на работника делают несколько банковских счетов. На один переводится небольшая сумма, а на другой поступает официальная зарплата, но лишь для того, чтобы затем опять уйти в карман работодателю. "Люди даже понятия не имеют, что у них есть второй банковский счет. Работодатель с работником в этом случае идут вместе к банкомату, снимают деньги, и большую часть из них забирает работодатель", — объясняет смысл схемы Лепс.

Как говорит Лепс, разъяснительная работа среди бизнесменов ведется, но быстрого улучшения ситуации ждать не стоит. Предприниматели скорее прислушиваются к опыту своих коллег-руководителей.

Один из самых вопиющих случаев торговли людьми в Эстонии произошел в 2017 году, когда под суд пошли граждане Молдовы — мужчина и женщина, — которые заставляли безногого инвалида из средней полосы России просить милостыню. Они объехали с этим Андреем половину Европы, в том числе "работали" в Испании, Греции, Финляндии. В 2016 году бросили якорь в Эстонии, здесь Андрей побирался в Таллинне и Пярну. В Пярну российского инвалида и спасла полиция.

Схема была следующая: молдаване оставляли Андрея утром на улице и следили, сколько денег тому подают. Если поток подаяния иссякал, то перемещали инвалида на другое место. В день Андрей собирал примерно 200 евро, что говорит о щедрости эстоноземельцев. Однако весь "заработок" молдаване у Андрея забирали, а обещанные ему протезы так и оставались лишь мечтой. Россиянин несколько раз пытался сбежать, но впоследствии лишь получал от своих эксплуататоров физические внушения.

"В ходе разбирательства встал вопрос: является ли вынужденное попрошайничество видом торговли людьми? Да, конечно", — резюмировала Лепс.

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