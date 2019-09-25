"Не может быть…Ох, черт!" Банкиры шокированы смертью Айвара Рехе

"Не может быть…Ох, черт!" — произнес бывший глава Swedbank Роберт Китт, когда узнал о смерти Рехе от журналистов. Китт не смог продолжить разговор, извинился и бросил трубку.

Также и владелец Bigbank Парвель Пруунсильд услышал о смерти только от журналистов. Вспоминая Рехе он отметил, что он был честным, надежным и лояльным. "И трудоголиком, конечно", — добавил Пруунисильд. Должность советника в Bigbank была последним рабочим местом Рехе, начал он летом 2017, а через год в ноябре покинул банк.

Пруунисилд отметил, что был доволен работой Рехе и решение уйти было самого Айвара.

Глава банка Luminor Эркки Раасуке сказал, что не хотел бы вспоминать Рехе через СМИ. "Мы знали друг друга очень хорошо", — объяснил он.

Айвар Рехе был эстонским работником банковской сферы. Он руководил эстонским филиалом банка Danske, который сейчас находится под следствием по делу об отмывании денег. До этого он работал в правлении Hansapank, c 2004 по 2006 годы был директором Налогово-таможенного департамента и директором банка Sampo.