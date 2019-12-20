Не молчать, а реагировать! В праздники резко вырастает число случаев семейного насилия

В среднем полиция получает 30 вызовов в день по поводу случаев семейного насилия, однако в праздничные дни число подобных вызовов увеличивается. Например, в прошлом году 25 декабря в полицию поступило 50 вызовов и 1 января этого года — 117.

”Полиция серьезно подходит к каждому сообщению по поводу семейного насилия и делает все от нее зависящее для того, чтобы забрать агрессора из семьи и обеспечить тем самым безопасность пострадавшей стороне”, — сказал руководитель службы Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт. По словам государственного прокурора Карин Тальвисте, удаление агрессора помогает создать у пострадавшего чувство защищенности. ”Также это способствует готовности принять помощь”, — сказала Тальвисте.

В трети случаев свидетелями или жертвами насилия становятся дети. ”В семье, где один из родителей является агрессором, а второй жертвой, ребенок находится в уязвимой позиции. Увиденное со стороны насилие серьезно вредит ребенку, поэтому реагирование на эту проблему очень важно”, — сказала региональный руководитель отдела по защите детей департамента социального страхования Кая Раттас.

Руководитель кризисного телефона помощи жертвам отдела помощи жертвам департамента социального страхования Мари Тикерпуу призывает всех пострадавших в близких отношениях людей и их родственников звонить на кризисный номер помощи жертвам для того, чтобы получить совет и узнать о возможных опасностях, которые могут возникнуть в отношениях, где есть насилие. ”Профессиональная помощь доступна пострадавшим круглосуточно. Семейное насилие, как правило, носит повторяющийся характер и имеет тенденцию усугубляться, но из этого можно выйти”, — сказала Тикерпуу.