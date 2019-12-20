Не молчать, а реагировать! В праздники резко вырастает число случаев семейного насилия

Для получения помощи можно напрямую обращаться к работникам помощи жертвам в своем регионе. Работники помощи жертвам как правило находятся в одном здании с полицией и предлагают жертвам эмоциональную поддержку и делятся информацией по поводу возможностей получения помощи. За помощью можно обратиться анонимно.
Необходимую помощь оказывают также женские опорные центры, цель которых — предложить жертвам насилия необходимую всестороннюю помощь для того, чтобы помочь им выйти из насильственных отношений.
Статистика:
· в 2019 году полиции сообщили почти о 16 000 случаях насилия в близких отношениях, из них почти в трети случаев было начато уголовное делопроизводство;
· в 2019 году больше всего вызовов, связанных с насилием в близких отношениях, было в мае, июне и июле;
· в 2019 году 40% пострадавших и 65% виновников случаев насилия в близких отношениях находились в явном алкогольном или наркотическом опьянении;
· за последние пять лет в преступлениях, связанных с семейным насилием, погибло 45 человек — 25 женщин и 20 мужчин;
· большинство тяжких преступлений, связанных с семейным насилием, были совершены в жилых помещениях.
Что делать, если вы стали свидетелем насилия?
· Если вы сами стали жертвой насилия или слышите ругань, крики о помощи, видите, что кто-то применил по отношению к другому насилие, то звоните на номер экстренной помощи 112.
· Не пытайтесь разрешить ситуацию самостоятельно, потому что агрессор может напасть и на вас.
· Помогите пострадавшему найти в себе силы обратиться за помощью в полицию, в женский опорный центр или к врачу для того, чтобы снять побои.
· Кризисный телефон помощи жертвам 116 006. Контакты помощи жертвам и женских опорных центров можно найти на странице www.palunabi.ee, которая доступна как на эстонском, так и на русском языках.
· Важно, чтобы дети знали: проблема о которой они по какой-то причине не могут рассказать родителям, могут рассказать о ней семейному врачу, классному руководителю, родственнику, полицейскому.
· Если вы видите нуждающегося в помощи ребенка, то звоните на номер помощи детям 116 111 или пишите www.lasteabi.ee.
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