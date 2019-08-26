Не хватает денег: внеочередное повышение пенсий может быть отложено на 2021 год

На кабинетном заседании правительства в четверг договорились об основных линиях реформы второй пенсионной ступени: можно как забрать деньги, так и прекратить взносы во вторую ступень в январе 2021 года. Но установленный срок вызывает вопрос, возможно ли внеочередное повышение пенсий до следующего года, которое обещала Центристская партия перед выборами.

А именно, планируется финансировать значительную часть внеочередного повышения пенсий из тех денег, которые освободятся, когда государство больше не должно будет делать взносы во вторую ступень за тех людей, которые из нее выйдут. Согласно сегодняшнему порядку во вторую ступень идет 6% брутто-зарплаты: 2% из зарплаты, 4% из социального налога, который работодатель платит за человека.

Согласно закону долю пенсионного страхования в социальном налоге можно использовать только для выплаты пенсий. Когда какое-то количество людей откажется от накоплений во вторую ступень, у государства освободится определенная сумма денег, которую можно будет направить на внеочередное повышение государственных пенсий. Если же эти деньги освободятся только в 2021 году, то внеочередное повышение пенсий тоже отложится на 2021 год?

Министр социальных дел Танель Кийк пока не был столь пессимистичен и сообщил, что освобождающиеся из второй ступени деньги — только один из возможных источников покрытия внеочередного повышения пенсий и рассмотреть стоит и другие налоговые доходы и возможности.