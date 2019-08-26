Не хватает денег: внеочередное повышение пенсий может быть отложено на 2021 год(54)
Запуск реформы второй ступени в 2021 году может отложить на этот же год и внеочередное повышение пенсий, пишет Eesti Päevaleht.
Запуск реформы второй ступени в 2021 году может отложить на этот же год и внеочередное повышение пенсий, пишет Eesti Päevaleht.
На кабинетном заседании правительства в четверг договорились об основных линиях реформы второй пенсионной ступени: можно как забрать деньги, так и прекратить взносы во вторую ступень в январе 2021 года. Но установленный срок вызывает вопрос, возможно ли внеочередное повышение пенсий до следующего года, которое обещала Центристская партия перед выборами.
А именно, планируется финансировать значительную часть внеочередного повышения пенсий из тех денег, которые освободятся, когда государство больше не должно будет делать взносы во вторую ступень за тех людей, которые из нее выйдут. Согласно сегодняшнему порядку во вторую ступень идет 6% брутто-зарплаты: 2% из зарплаты, 4% из социального налога, который работодатель платит за человека.
Согласно закону долю пенсионного страхования в социальном налоге можно использовать только для выплаты пенсий. Когда какое-то количество людей откажется от накоплений во вторую ступень, у государства освободится определенная сумма денег, которую можно будет направить на внеочередное повышение государственных пенсий. Если же эти деньги освободятся только в 2021 году, то внеочередное повышение пенсий тоже отложится на 2021 год?
Министр социальных дел Танель Кийк пока не был столь пессимистичен и сообщил, что освобождающиеся из второй ступени деньги — только один из возможных источников покрытия внеочередного повышения пенсий и рассмотреть стоит и другие налоговые доходы и возможности.
"Правительство желает организовать внеочередное повышение песий при первой возможности, поскольку это увеличит доход как сегодняшних, так и будущих пенсионеров. Бюджетные возможности 2020 года выяснятся в течение сентября, когда начнутся переговоры по госбюджету", — прокомментировал Кийк.
В сентябре будет готов летний экономический прогноз Министерства финансов, на основании которого начнут составлять госбюджет на следующий год. Весной, когда делали бюджетную стратегию до 2023 года, Министерству финансов пришлось признать, что денег неожиданно мало и на внеочередное повышение пенсий денег нет.
Внеочередное повышение пенсий — дорогостоящее обещание. В 2020 году оно потребовало бы примерно 140 млн, в 2021 году и в дальнейшем — уже более 200 млн евро дополнительных средств. В первый год внеочередного повышения пенсий расходы меньше, потому что повышение пенсий вступило бы в силу только в апреле во время обычного повышения пенсий. Пенсия индексируется по формуле каждый год. Если внеочередное повышение пенсий повысит пенсии, то и ежегодная индексация потребует в дальнейшем ежегодно примерно 10 млн евро дополнительно.
Если за счет средств второй ступени в следующем году повысить пенсии во внеочередном порядке не удастся, для поисков денег были бы и другие варианты. Один из них — повысить налоги, хотя Кийк сказал, что большие налоговые изменения он в следующем году вероятными не считает. Вторым вариантом было бы урезать расходы, то есть забрать деньги из какого-то другого места. Но против этого говорит тот факт, что бюджет в напряжении и есть и другие желающие финансирования. Особенно остро стоит вопрос зарплат госслужащих, потому что министерства не хотят мириться с заморозкой зарплат в то время, когда в частном секторе зарплаты быстро повышаются.
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