Не голосовавшая по вотуму недоверия Ратасу Ладынская-Кубитс: "красной карточки" заслуживал бы другой министр

"Результаты вчерашнего внеочередного заседания — нравится это или нет — показывают недоверие по сути его инициатору. И подтверждают то, что среди политиков является секретом полишинеля — Партия реформ, по крайней мере со своим сегодняшним председателем, находится в позиции комфорта, где работы для смены правительства по существу не проводили, но создавали такое впечатление для общественности", — раскритиковала она неудавшуюся попытку Партии реформ выразить недоверие премьер-министру.

"Отсюда и мое убеждение, что ход оппозиции был явно направлен как спектакль именно на общественность", — сказала она.

"Учитывая произошедшее вокруг главы полиции, красной карточки заслуживал бы какой-то другой относящийся к делу министр", — указала Ладынская-Кубитс. На прошедшем в начале июня голосовании по вотуму недоверия министру внутренних дел Марту Хельме она была единственным депутатом из коалиции, который проголосовал за отставку министра.