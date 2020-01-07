Не доводить до забастовки: уволенному директору Кивиылиской школы сделают компромиссное предложение

Участники переговоров договорились, что на этой неделе старейшина волости Виктор Рауам поговорит с бывшим директором 1-й школы Хейди Уусталу, уволенной из-за утраты доверия, и предложит ей исполнять обязанности директора до конца учебного года.

Учителя отзовут уведомление о забастовке, назначенной на 13 января, если Уусталу даст согласие руководить школой до конца учебного года или сообщит, что она не хочет исполнять обязанности директора.

Если Хейди Уусталу согласится исполнять обязанности директора школы, волостное собрание отменит намеченный на 15 января конкурс на должность директора Кивиылиской 1-й школы.

Уусталу сказала ERR, что она открыта к переговорам и примет решение после встречи с руководителями волости.

Как мы уже сообщали, освободить от должности директора Кивиылиской первой средней школы Хейди Уусталу было решено из-за того, что она разрешила провести в помещениях школы собрание молодежного крыла Партии реформ, где якобы попытались организовать смену власти в Кивиыли.

В Кивиыли сейчас находятся у власти Центристская партия и Isamaa, Уусталу же является членом Партии реформ. Сам педагог утверждает, что не проводила никакой пропаганды.