NB! В Таллинне начался прием заявлений о назначении школы по месту жительства

Ходатайство о назначении муниципальной школы по месту жительства можно подать как в среде eKool, так и в Департаменте образования. Из-за высокой опасности заразиться родителей просят подавать ходатайство о назначении школы через электронные каналы.

В период с 1 по 15 марта заявления могут подавать лица, местом жительства которых на основании данных регистра народонаселения является Таллинн. Вне зависимости от того, подано ли заявление через eKool или в Департаменте образования на бумажном носителе, ходатайства будут рассматриваться после 15 марта. Если заявление было подано через eKool, родитель получит ответ по электронной почте не позднее 20 мая. Если заявление было подано на бумаге, то родитель получит ответ письмом на адрес, по которому проживает ребенок на основании данных регистра народонаселения.

Соответственно Закону о гимназии и основной школе, а также порядку назначения муниципальной школы в городе Таллинне, основным критерием при назначении школы является близость школы к дому ребенка, а также наличие учащихся в этой же школе братьев или сестер. По возможности учитываются и пожелания родителей.

Если желающих поступить в ту или иную школу больше, чем мест, то учитывается и дата внесения данных о месте жительства. Школа по месту жительства назначается ребенку и в том случае, если ходатайство не было подано. В этом случае за основу берутся данные регистра народонаселения. Родителям все же следует подать ходатайство, поскольку оно содержит важные с точки зрения назначения школы сведения, в том числе о языке обучения и наличия братьев или сестер, учащихся в той же школе.

На основании пожелания родителя в школу может поступить и 6-летний ребенок. В этом случае родителю следует приложить к ходатайству и подтверждающий готовность к школе документ. О поступающем в школу 6-летнем ребенке Департамент образования следует известить не позднее 1 мая 2021 г. Родители, чьи дети к 1 марта получат место в школе с общегородским набором, не должны подавать ходатайство.

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