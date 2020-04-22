NB! Чрезмерное использование дезинфицирующих чистящих и моющих средств может привести к отравлению

По словам руководителя информационного центра Департамента здоровья по отравлениям Маре Одер, в связи с коронавирусом у многих появилось чувство, что постоянное дезинфицирование воздуха и поверхностей убережет их от вируса. ”Дезинфицирующее средство не является чудо-лекарством, которое может уничтожить все вирусы — тщательная влажная уборка в этом случае эффективнее и безопаснее”, сказала Одер, по словам которой сейчас участились нечастные случаи, связанные с отравлениями дезинфицирующими средствами.

Дезинфицирующее вещество является химикатом, который содержит в высокой концентрации алкоголь, как правило этанол или изопропиловый спирт. Несмотря на то, что алкоголь убивает вирусы и бактерии, его необдуманное использование, может стать причиной интоксикации. При использовании разбрызгивающих дезинфицирующих средств во время уборки особенно опасно их попадание в дыхательные пути, так как слизистую оболочку можно легко повредить и восстановление будет неприятным процессом. Также алкоголь может впитываться в организм через кожу. Поэтому при уборке поверхностей стоит предпочесть обычную влажную уборку, и руки мыть водой и с мылом.

”Самый лучший способ удалить вирус и другие загрязнения как с рук, так и с поверхностей, это вода и мыло, и тщательное мытье. При уборке для соответствующих поверхностей можно использовать различные чистящие средства, но не в коем случае нельзя смешивать химикаты между собой, так как в результате может возникнуть неизвестный химикат или ядовитый газ”, сказала Одер.

Наравне с уборкой важно также проветривание, которое помогает вывести из помещения как возбудителей болезни, так и пары моющих средств. Если после уборки или использования какого-либо химиката вы чувствуете себя плохо, то нужно проконсультировать по телефону инфолинии по отравлениям 16662. Звонок на этот номер анонимный и по цене местного соединения. Инфолиния работает постоянно.

Об опасностях, связанных с использованием химикатов, в этом видео подробно рассказывает руководитель информационного центра Департамента здоровья по отравлениям Маре Одер.