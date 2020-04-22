22.04.2020, 13:39

NB! Чрезмерное использование дезинфицирующих чистящих и моющих средств может привести к отравлению


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NB! Чрезмерное использование дезинфицирующих чистящих и моющих средств может привести к отравлению
Foto: AFP, TOBIAS SCHWARZ

Весенняя уборка и желание изгнать коронавирус из дома привело к необдуманному использованию химикатов и к случаям отравления. Департамент здоровья напоминает, что как дезинфицирующие средства, так и товары, предназначенные для домашней уборки, являются химикатами, при использовании которых нужно соблюдать требования по безопасности.

По словам руководителя информационного центра Департамента здоровья по отравлениям Маре Одер, в связи с коронавирусом у многих появилось чувство, что постоянное дезинфицирование воздуха и поверхностей убережет их от вируса. ”Дезинфицирующее средство не является чудо-лекарством, которое может уничтожить все вирусы — тщательная влажная уборка в этом случае эффективнее и безопаснее”, сказала Одер, по словам которой сейчас участились нечастные случаи, связанные с отравлениями дезинфицирующими средствами.

Дезинфицирующее вещество является химикатом, который содержит в высокой концентрации алкоголь, как правило этанол или изопропиловый спирт. Несмотря на то, что алкоголь убивает вирусы и бактерии, его необдуманное использование, может стать причиной интоксикации. При использовании разбрызгивающих дезинфицирующих средств во время уборки особенно опасно их попадание в дыхательные пути, так как слизистую оболочку можно легко повредить и восстановление будет неприятным процессом. Также алкоголь может впитываться в организм через кожу. Поэтому при уборке поверхностей стоит предпочесть обычную влажную уборку, и руки мыть водой и с мылом.

”Самый лучший способ удалить вирус и другие загрязнения как с рук, так и с поверхностей, это вода и мыло, и тщательное мытье. При уборке для соответствующих поверхностей можно использовать различные чистящие средства, но не в коем случае нельзя смешивать химикаты между собой, так как в результате может возникнуть неизвестный химикат или ядовитый газ”, сказала Одер.

Наравне с уборкой важно также проветривание, которое помогает вывести из помещения как возбудителей болезни, так и пары моющих средств. Если после уборки или использования какого-либо химиката вы чувствуете себя плохо, то нужно проконсультировать по телефону инфолинии по отравлениям 16662. Звонок на этот номер анонимный и по цене местного соединения. Инфолиния работает постоянно.

Об опасностях, связанных с использованием химикатов, в этом видео подробно рассказывает руководитель информационного центра Департамента здоровья по отравлениям Маре Одер.

Каждый может получить информацию об опасности отравления и оказании первой помощи при отравлениях на сайте www.16662.ee/ru. Более точные инструкции по приостановлению распространения вируса и безопасной уборке на сайте Департамента здоровья.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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