"Называл 14-летних шлюхами". Школьниц шокировали оскорбления со стороны охранника в New Yorker

Сестренка, конечно, сразу после этого рассказала обо всем мне и маме и была совершенно вне себя. Я написала на имейл Kristiine Keskus запрос, чтобы они, пожалуйста, объяснили, почему с девочками таким образом обращались. А мама вместе с мамой другой девочки пошла требовать правды, что все-таки произошло. Этот охранник сперва отказался с ними разговаривать, но когда вызвали начальника отдела охраны, сказал (опять говоря "б***ь" через каждые два слова), что это девочки его оскорбляли — якобы называли п***ром и что он, б***ь, вообще ничего неправильного не сделал.

Начальник отдела признал, что он, конечно, беспристрастен в этой ситуации, но в таком возрасте девочки склонны врать и выдумывать истории. Вау, благодарим за беспристрастность!

Когда мама спросила, нельзя ли посмотреть на видео камеры наблюдения, как на самом деле было, сказали, что это только видео, звук она не записывает. В комнате охраны, куда отводят для обыска и допроса и несовершеннолетних. Как это вообще возможно? Неужели камера со звуком — какое-то чудо техники? Даже у нас дешевая камера наблюдения за 30 евро записывает звук.

Свое имя охранник говорить отказался, это якобы противоречит Закону о защите личных данных, и когда мама спросила, действительно ли он должен так агрессивно через каждые два слова говорить "б***ь", начальник отдела совершенно спокойно сказал, что это по-русски как "kurat" ("черт" — прим. ред.) и он не видит, чтобы что-то было не так.

Ответ представителя USS Security Eesti AS Фредди Воола: все обвинения проверены и невозможно утверждать, что они соответствуют действительности. По словам охранников, описанной вами перебранки не было. Звукозаписи нет.

Официальный комментарий представителя USS Security Фредди Воола по поводу случившегося:

"В работе охраны ежедневно возникают ситуации, когда у клиента или охранника возникает обоснованное подозрение в краже. Обязанность охранников — отреагировать на это и провести проверку в соответствии с Законом об охранной деятельности. Отдел внутреннего контроля USS Security провел по данному инциденту внутренний аудит, в ходе которого опросили охранника, начальника охраны, старшего смены и проверили видеозаписи. На основании собранных материалов можем подтвердить, что деятельность охранника соответствовала Закону об охранной деятельности. Но в результате аудита мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть утверждения как клиента, так и охранников о некорректном поведении, потому что в комнате, где проводят проверку, отсутствует возможность записи звука. В аудите мы предложили клиенту установить в вышеупомянутой комнате устройства для записи звука".