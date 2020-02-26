Назвавший себя в Таллинне ”фашистом” зампредседателя молодежной организации ”Истинных финнов” покидает свой пост

Зампредседателя молодежной организации ”Истинных финнов” Тони Ялонен, назвавший себя ”фашистом”, уходит в отставку.

По его словам, причиной его решения стала утрата доверия со стороны партийного руководства.

Ранее сообщалось, что в партии запущен процесс исключения Ялонена из рядов ИФ. Вопрос об этом поставят на следующем собрании партийного правления.

Председатель партии Юсси Халла-ахо вчера в программе Yle A-Studio заявил, что допускает разрыв отношений партии с ее молодежной организацией.

Глава партии назвал ”нетерпимой” ситуацию, при которой исключенные из партии люди продолжают свою деятельность в рядах молодежной организации партии.

Вчера молодежные организации других партий объявили о прекращении сотрудничества с молодыми ”Истинными финнами” до тех пор, пока из рядов организации не исключат всех фашистов и этнонационалистов. Это заявление было сделано до того, как Ялонен объявил о своем уходе.

Tässä siis Toni Jalonen #persut Nuorpersujen johdosta tunnistautuu fasistiksi. pic.twitter.com/6cStDHaHqH — Petra Nyqvist (@PetraNyqvist) February 23, 2020

Также третий зампредседателя молодежной организации ”Истинных финнов” Томер Соуранто сообщил, что покинет свой пост.

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