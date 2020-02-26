Назвавший себя в Таллинне ”фашистом” зампредседателя молодежной организации ”Истинных финнов” покидает свой пост
Причиной своего решения он назвал утрату доверия со стороны партийного руководства, передает Yle.
Причиной своего решения он назвал утрату доверия со стороны партийного руководства, передает Yle.
Зампредседателя молодежной организации ”Истинных финнов” Тони Ялонен, назвавший себя ”фашистом”, уходит в отставку.
По его словам, причиной его решения стала утрата доверия со стороны партийного руководства.
Ранее сообщалось, что в партии запущен процесс исключения Ялонена из рядов ИФ. Вопрос об этом поставят на следующем собрании партийного правления.
Председатель партии Юсси Халла-ахо вчера в программе Yle A-Studio заявил, что допускает разрыв отношений партии с ее молодежной организацией.
Глава партии назвал ”нетерпимой” ситуацию, при которой исключенные из партии люди продолжают свою деятельность в рядах молодежной организации партии.
Вчера молодежные организации других партий объявили о прекращении сотрудничества с молодыми ”Истинными финнами” до тех пор, пока из рядов организации не исключат всех фашистов и этнонационалистов. Это заявление было сделано до того, как Ялонен объявил о своем уходе.
Также третий зампредседателя молодежной организации ”Истинных финнов” Томер Соуранто сообщил, что покинет свой пост.
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