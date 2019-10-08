Назвавший русских "паразитирующими тиблами" Урмас Рейтельманн солгал в эфире "Актуальной камеры"

Также несколько недель спустя он отказался общаться с Eesti Ekspress, заявив следующее: "Будем говорить адвокатами и исками, потому что меня так много очерняли".

Вчера Delfi попросил у Рейтельманна комментарий относительно выступления в комиссии по иностранным делам и давнего скандала, но Рейтельманн захотел получить вопросы по электронной почте и на них он не ответил. Сегодня Рейтельманн снова взял трубку, но сразу завершил звонок, когда услышал, что с ним говорит репортер.

Рейтельманн, по его собственным слова, уже достаточно извинялся из-за скандала в 2015 году. Он имеет в виду данное "Актуальной камере" на русском языке во время скандала интервью, где он, с одной стороны, приносит извинения русским, но также отмечает, что его слова были вырваны из контекста (см. видео внизу).

На вопрос, почему он не извинился перед более широкой аудиторией, Рейтельманн ответил новостной передаче: "Но у меня никто ничего не спрашивал — у эстонской прессы не заведено изучать подоплеки, только ярлык на лоб".

Председатель комиссии по иностранным делам Энн Ээсмаа вчера сказал Delfi, что он не слышал из уст Рейтельманна ни одного извинения. "Я не видел этих извинений, но это не означает, что их не было", — сказал Ээсмаа.

На вчерашнем заседании комиссии по иностранным делам обсуждали кандидатуру Рейтельманна и приняли решение, что судьба Рейтельманна решится в четверг.

Ээсмаа сказал, что разговор шел о возможном публичном извинении Рейтельманна за свои высказывания. "Из этого Рейтельманн сделает свои выводы. Там увидим, как он себя поведет", — сказал он.

"Я смотрю с интересом, начиная с Delfi и на всех остальных каналах, где он сегодня выскажется, как он выразится и как отношение к кандидатуре Рейтельманна до четверга может измениться", — сказал Ээсмаа.

Eesti Päevaleht на прошлой неделе писал, как кандидатура Рейтельманна в делегацию ПАСЕ привела комиссию по иностранным делам к патовой ситуации из-за давних высказываний Рейтельманна.

На пике миграционного кризиса в 2015 году тогда занимавшийся организацией связей с общественностью Кайтселийта Рейтельманн высказался в социальной сети и сообщил, что в Европу прибывают не беженцы, а "грязь" и "человеческий мусор".

"В Эстонии паразитируют 300 000 тибл, которые здесь не адаптировались, как можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?" — спрашивал сегодняшний депутат Рийгикогу в опубликованном тогда в Facebook комментарии, за который пришлось расплачиваться как Кайтселийту, так и членам правительства.

Как передает rus.err.ee, руководитель делегации Эстонии в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски сегодня сообщила в программе "Кофе+", что в понедельник парламентская комиссия по иностранным делам выслушала извинения за скандальные высказывания кандидата в делегаты ПАСЕ от партии EKRE Урмаса Рейтельманна и пришла к единому мнению, что он должен высказаться и перед широкой аудиторией, а решение по его кандидатуре будет принято в четверг.

По словам Юферевой-Скуратовски, ранее комиссия утверждала назначенного партией кандидата в делегаты ПАСЕ лишь формально, но сейчас кандидатура Рейтельманна вызвала нешуточный ажиотаж.

"В понедельник Рейтельманна выслушали и он дал объяснение, что его слова были вызваны провокацией и он сожалеет. Но наше общее мнение, что ему следует не только объяснить это комиссии, но хотелось бы об этом прочитать в СМИ. Ему дали возможность выступить в средствах массовой информации, потому что тот охват, который получили его нелицеприятные рельефные высказывания, хорошо бы так же опровергнуть. Посмотрим, что будет к четвергу", — сказала Юферева-Скуратовски.

