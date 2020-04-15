Названы семь критериев для выхода Эстонии из режима чрезвычайного положения

Первоначально были определены семь критериев, пишет rus.err.
1. Общее число зараженных коронавирусом.
2. Число зараженных, отправленных на лечение в больницу
3. Число зараженных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.
4. Ситуация с плановым лечением.
5. Готовность государства к следующей возможной вспышке вируса, наличие индивидуальных защитных средств.
6. Состояние экономики, в том числе процент безработицы.
7. Психологическая готовность населения мириться с ограничениями. Пока все опросы показывают, что люди поддерживают чрезвычайное положение и ограничения, но не факт, что так будет и в дальнейшем.
Вероятно, в пятницу правительственная кризисная комиссия все же приступит к обсуждению стратегии выхода из чрезвычайного положения.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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