Названы лучшие взрослые учащиеся Эстонии 2019 года

Приз зрительских симпатий получил Павел Сысоев из Пярнумаа – в возрасте 40 лет он не побоялся вернуться в основную школу, которую бросил много лет назад, и снова пойти в восьмой класс. Этой весной Павел закончил гимназию с серебряной медалью. Образование придало ему уверенности в себе, а полученные знания открыли новые перспективы на рынке труда.

Специальную премию Учащегося года получила Тамара Тухкунен из Ида-Вирумаа, которой неожиданно предложили работу библиотекаря в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета. Ее усердие не осталось без внимания и Тамаре предложили стать инфоспециалистом. Для этого ей пришлось быстро учить как эстонский язык, так и освоит профессию. На сегодняшний день Тамара владеет эстонским на уровне В1, что в ее возрасте встречается не так часто. Тамара ежедневно помогает студентам в поиске информации, оформлении работ, редактировании и правописании. Поупражняться в эстонском языке к Тамаре приходят и коллеги по колледжу. Успешно проработав на новом месте уже год, Тамара стала гораздо увереннее в себе и своим примером она вдохновляет других на то, чтобы учиться чему-то новому и подниматься выше по карьерной лестнице.

Также на мероприятии отметили 5 начинаний, связанных с обучением взрослых:

Программа обучения гидов Харьюмаа;

Деревенский университет Ярвамаа;

Языковое кафе Таллиннской центральной библиотеки;

Серия семинаров и учебных поездок для предпринимателей Кихну;

Нарвский фестиваль обществоведения «Учатся все!».

Всего на конкурс было представлено 116 кандидатов на учащегося года и 76 начинаний.

Неделю взрослого учащегося организует министерство образования и науки и Эстонская ассоциация преподавателей взрослых Andras при поддержке Европейского социального фонда. Дополнительная информация доступна на странице ассоциации по адресу www.andras.ee.