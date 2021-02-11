11.02.2021, 12:46

Названы лауреаты госпремий в области культуры и спорта. Размер выплат достигает 64 000 евро


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Названы лауреаты госпремий в области культуры и спорта. Размер выплат достигает 64 000 евро
Фото: Министерство культуры

Сегодня, 11 февраля, Правительство приняло решение, что государственной премии за дело всей жизни в области культуры будут удостоены Эха Комиссаров, Тийт Пяэзуке и Энн Сяде. Лауреатами премии за дело всей жизни в области спорта стали Ынне Поллисински и Гуннар Паал. Правительство приняло решение, опираясь на предложения комиссий в этих двух сферах.

Премии в области культуры

Лауреат премии за дело всей жизни, искусствовед и куратор Эха Комиссаров проработала в Эстонском художественном музее с 1973 года, являясь одним из создателей и руководителей программы Художественного музея Kumu в этом столетии. Она была учителем и наставником для многих художников и кураторов молодого поколения, а также активно поддерживала организацию Таллиннского графического триеннале, а также других знаковых событий и начинаний художественной жизни. По заверению людей, представивших ее кандидатуру, ее можно считать матерью современного искусства Эстонии — Комиссаров во многом повлияла и сформировала то, как мы привыкли видеть и понимать искусство. Ее кандидатуру на получение премии за дело жизни подал Эстонский центр современного искусства.

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Лауреат премии за дело всей жизни, живописец Тийт Пяэзуке в этом году отмечает свое 80-летие. В Тартуском художественном музее в прошлом году прошла обзорная выставка его творчества "Без ностальгии". По словам представивших его кандидатуру, Пяэзуке — живая легенда живописи. Он много лет работал преподавателем и создавал традиции. В качестве кандидата на премию за дело жизни его представили Эстонская академия художеств, Союз художников Эстонии, Фонд Дом искусства, Тартуский художественный музей, а также Кадри Мялк и Яан-Эйк Тулве.

Лауреат на премию за дело всей жизни, звукооператор и звукорежиссер Энн Сяде работал над озвучкой четверти сотни художественных и 80 документальных фильмов. К их числу относятся, среди прочих, художественные фильмы „Tuulte pesa”, „Lindpriid”, „Naerata ometi”, а также документальный фильм „Nõialoom”. По словам представивших его, своей работой Сяде оказал значительное влияние на кинозвукооператоров следующих поколений. Его представили Эстонский союз киножурналистов, Эстонский институт кино, Кинофестиваль темных ночей, Эстонский союз кино, Кино Sõprus, Эстонский кластер киноиндустрии, а также Рейн Маран, Тойво-Пеэп Пунк и Рейн Раамат.

Размер каждой премии за дело всей жизни составляет 64 000 евро.

Выдается пять государственных ежегодных премий в области культуры. Их удостоены архитектор Йири Тинтера за свою работу в городе Валга, проведшая персональные выставки художник Фло Касеару, а также искусствовед, куратор и драматург Ээро Эпнер за работу во всех этих сферах. Ежегодной премии также удостоен плодотворно работающий и международно признанный джазмен Яан Соояэр, а также искусствоведы Эпп Ланкотс и Трийн Ояри, которые исследовали культуру отдыха в Эстонии в ХХ столетии.

Размер ежегодной премии составляет 9600 евро, если премия выдается творческому коллективу, она делится.

Премии в сфере спорта

Лауреат премии за дело всей жизни, тренер по плаванию Ынне Поллисински на протяжении многих лет вносила свой вклад в качестве тренера по подводному спорту Эстонии, руководителя в этом виде спорта, активно развивая его. Она стояла у истоков плавания для людей с особыми потребностями. Также под руководством Поллисински для Эстонии было завоевано множество медалей на соревнованиях. Ее кандидатуру представили Эстонский союз плавания для людей с ограниченными возможностям, также ее поддержали Эстонское общество больных грыжей спинного мозга и гидроцефалией, Эстонский союз подводного спорта, а также Общество больных синдромом Дауна.

Лауреат премии за дело всей жизни, журналист и спортивный руководитель Гуннар Паал удостоен премии за дело всей жизни за важный вклад в качестве спортивного руководителя и спортивного журналиста. Он был одним из руководителей пресс-центра Таллиннской парусной регаты во время Московских Олимпийских игр, а также генеральным секретарем Эстонского Олимпийского комитета (ЭОК) в 1989-1997 гг. Сейчас Паал является почетным членом ЭОК. Он также является членом-учредителем Эстонской олимпийской академии, написал множество произведений о спорте и олимпийском движении в Эстонии. Его кандидатуру выставила Эстонская олимпийская академия.

Размер каждой премии за дело всей жизни в области спорта составляет 40 000 евро.

Ежегодной премии в области спорта удостоены Келли Силдару за победы на юношеских зимних Олимпийских играх и в слоупстайле на Х-играх, также тренер по волейболу Аво Кеэль за то, что он вывел команду Латвии в финал ЧЕ. Лауреатами ежегодной премии также являются Урмо Аава за организацию первого этапа WRC в Эстонии, тренер года Анна Леванди, раллист Кен Торн за первое место в авторалли ЧЕ, класс ERC3, а также Наталья Инно и Пеэтер Лусмяги за успешную организацию спортивной недели.

Размер ежегодной премии составляет 9600 евро, если премия выдается творческому коллективу, она делится.

Государственные премии в области культуры и спорта будут вручены перед годовщиной Эстонской Республики, 23 февраля в зале Эстонской академии наук вместе с государственными научными премиями, а также лингвистической премией им. Фердинанда Йоханна Видеманна.

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