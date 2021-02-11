Названы лауреаты госпремий в области культуры и спорта. Размер выплат достигает 64 000 евро

Премии в области культуры

Лауреат премии за дело всей жизни, искусствовед и куратор Эха Комиссаров проработала в Эстонском художественном музее с 1973 года, являясь одним из создателей и руководителей программы Художественного музея Kumu в этом столетии. Она была учителем и наставником для многих художников и кураторов молодого поколения, а также активно поддерживала организацию Таллиннского графического триеннале, а также других знаковых событий и начинаний художественной жизни. По заверению людей, представивших ее кандидатуру, ее можно считать матерью современного искусства Эстонии — Комиссаров во многом повлияла и сформировала то, как мы привыкли видеть и понимать искусство. Ее кандидатуру на получение премии за дело жизни подал Эстонский центр современного искусства.

Лауреат премии за дело всей жизни, живописец Тийт Пяэзуке в этом году отмечает свое 80-летие. В Тартуском художественном музее в прошлом году прошла обзорная выставка его творчества "Без ностальгии". По словам представивших его кандидатуру, Пяэзуке — живая легенда живописи. Он много лет работал преподавателем и создавал традиции. В качестве кандидата на премию за дело жизни его представили Эстонская академия художеств, Союз художников Эстонии, Фонд Дом искусства, Тартуский художественный музей, а также Кадри Мялк и Яан-Эйк Тулве.

Лауреат на премию за дело всей жизни, звукооператор и звукорежиссер Энн Сяде работал над озвучкой четверти сотни художественных и 80 документальных фильмов. К их числу относятся, среди прочих, художественные фильмы „Tuulte pesa”, „Lindpriid”, „Naerata ometi”, а также документальный фильм „Nõialoom”. По словам представивших его, своей работой Сяде оказал значительное влияние на кинозвукооператоров следующих поколений. Его представили Эстонский союз киножурналистов, Эстонский институт кино, Кинофестиваль темных ночей, Эстонский союз кино, Кино Sõprus, Эстонский кластер киноиндустрии, а также Рейн Маран, Тойво-Пеэп Пунк и Рейн Раамат.

Размер каждой премии за дело всей жизни составляет 64 000 евро.