Названы имена советников министра сельской жизни: один из них прославился историей с овцами
К работе советниками министра сельской жизни приступили Руве Шанк и Андрус Тосс.
К работе советниками министра сельской жизни приступили Руве Шанк и Андрус Тосс.
Андрус Тосс несколько раз оказывался в сфере внимания прессы. Так, в 2010 году он получил от PRIA 100 000 крон сельскохозяйственного пособия, хотя с собственником земли у него не было даже устной договоренности о планируемых работах (как того требуют условия получения пособия).
Тосс тогда пояснил, что собственник ему не запрещал использовать землю, но PRIA счел, что молчаливое согласие всё-таки не является устной договоренностью. Поскольку Тосс, который был тогда старейшиной волости Тудулинна, получил деньги за реально выполненную работу, для него инцидент завершился без последствий.
Вновь в заголовки новостей Тосс попал в 2016 году, когда жители Тудулинна выразили недовольство тем, что Тосс оставил своих овец без надлежащего ухода. Ветеринарному департаменту сообщили о нарушении требований к содержанию животных в овчарне Тосса. Как писал портал ERR, овцы были нестриженые и такие слабые, что не могли стоять.
Прямой угрозы жизни овцам не было, но чиновники сочли, что уход за овцами и уборка в овчарне оставляют желать лучшего.
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