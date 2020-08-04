Названы дата и место проведения очередного съезда Центристской партии

По словам генерального секретаря политической организациии Михаила Корба, место для проведения конгресса, в котором примут участие почти тысяча делегатов из 12 партийных округов, было выбрано с учетом требований и правил, установленных в связи с нынешней эпидемиологической ситуацией.

В повестке дня выборы председателя и правления партии. Если на пост лидера центристов представлена только одна кандидатура - нынешнего председателя партии, премьер-министра Юри Ратаса, то на 14 мест в правлении претендуют 33 человека.