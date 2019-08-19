Названо имя нового главного редактора еженедельника ”МК-Эстония”

Мокиевский работает в СМИ уже более 20 лет. Начинал в ”Нарвской газете”, трудился в газете ”Эстония”, стоял у истоков ”МК-Эстонии” (работал в ней с момента основания в 2004 году), затем несколько лет занимался журналами ”Браво”, ”Леди”, ”Карьера” и газетой ”Город”, а с 2010 года вернулся в коллектив еженедельника.

”У него скорее технический, чем журналистский бэкграунд, поэтому данное назначение могло кого-то удивить, но Андрей очень профессиональный человек, досконально знающий структура у и работу газеты, — прокомментировал уходящий в конце августа в отставку с поста главного редактора Андрей Титов. — Именно он был моей правой рукой все девять лет работы на этом посту, именно он замещал меня, когда я уходил в отпуск. Так что, уверен, это хороший выбор, который позволит газете работать и развиваться дальше”.

По словам самого Андрея Мокиевского, никакого резкого изменения курса смена главного редактора не означает.

”Титов уходит не потому, что дела идут плохо и надо срочно спасать ситуацию, а потому, что сам так решил, устав от многолетней работы на одном посту и желая попробовать себя на другом поприще. Поэтому наша первостепенная задача — продолжить прежний курс с дальнейшим развитием. В частности, сейчас мы проводим конкурс в поисках новых журналистов, так что в штате редакции ожидается пополнение”, — сказал Мокиевский.

Первым днем работы нового главного редактора станет 1 сентября.