Назван срок доставки в Эстонию первой партии вакцины против COVID-19

"Согласно последним данным, 29 декабря ожидаются результаты от Комитета по лекарственным препаратам для человека Европейского агентства лекарственных средств. 30 декабря информация будет направлена в Европейскую комиссию, которая в течение 24 часов должна будет провести заседание постоянного комитета по лекарственным средствам для человека, чтобы все страны Евросоюза смогли сказать свое мнение по вопросу. Таким образом только 31 декабря, ближе к вечеру, будет обнародовано решение о разрешении на продажу лекарственного препарата", — говорит гендиректор Департамента лекарственных средств Кристин Раудсепп.

По словам руководителя эстонского представительства Европейской комиссии Кейта Каземетса, даже несмотря на то, что первая партия вакцины не очень большая, лекарственный препарат будет отправлен всем членам Евросоюза одновременно.

"Между получением разрешением и оправкой вакцины должно пройти около двух дней. Самый ранний прогноз получения препарата — это начало января, то есть уже в первых числах января мы должны быть готовы к тому, что вакцинация может стартовать", — подчеркивает советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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