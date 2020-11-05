Назван район, откуда привезут ель для Ратушной площади

”Как и в прошлые два года, украшать Ратушную площадь будет ель из Таллинна. В этом году среди предложенных деревьев восемь было из столицы”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

При поиске рождественской ели Управа района Кесклинн обращала внимание на то, что ель должна быть минимум 15 метров в высоту, пышной и густой, расти в хорошо доступном месте и не дальше, чем в 150 км от Таллинна. Около дерева не должно быть линий электропередач, которые могут помешать работе крана. Последние два года ель для Ратушной площади находили в Таллинне — в 2018 году в Кристийне и в 2019 году в Хааберсти.

Читайте также: Ель для Ратушной площади вновь нашли в Таллинне

”Ель планируется доставить на Ратушную площадь 19 ноября, на несколько недель позже обычного. В этом году украшенная ель также будет выглядеть несколько иначе. Как именно, можно будет увидеть непосредственно перед Первым днем Адвента”, — добавила Хауканымм.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.