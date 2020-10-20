Назван победитель конкурса на очистку пруда Шнелли

”Это была вторая попытка найти предприятие, которое капитально очистит пруд Шнелли. Последний раз пруд основательно чистили 30 лет назад. Поскольку весенний конкурс результата не принес, то был объявлен новый конкурс. Победителем стала фирма Terrat, предложение которой отвечает всем требованиям и является самым дешевым. Надеемся, что еще в этом году удастся основательно очистить пруд Шнелли, а весной привести в порядок окрестности”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

На конкурс поступило три предложения. Предложенная AS Terrat стоимость работ составила 182 460 евро. Другие предложения были 287 073 и 712 280 евро.

Работы по очистке пруда необходимо провести на основании предварительного проекта, в соответствии с требованиями защиты окружающей среды и охраны памятников старины. Если на прошлом конкурсе одно из требований было проводить работы т.н. сухим методом (откачав из пруда воду), то в этот раз допустимы все методы, которые учитывают требования защиты окружающей среды и охраны памятников старины и гарантируют результат по лучшей цене. После окончания работ пруд и его окрестности нужно будет привести в порядок.

”Управа района Кесклинн постоянно заказывает чистку поверхности пруда Шнелли. Капитальная очистка является частью проекта по приведению в порядок всей зоны парка Тоомпарк. Ранее был снесен сарай, который долгое время портил вид парка, а также приведены в порядок кусты и улучшено освещение в парке. После очистки пруда можно будет подумать и о дальнейших шагах по развитию парка”, — добавила старейшина района Кесклинн.