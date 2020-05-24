24.05.2020, 12:15
Назван обладатель титула "Многодетная семья года"
Титул "Многодетная семья года" присудили семье Алев из Выруского уезда, в которой растут шесть детей, передает rus.err.
Титул "Многодетная семья года" присудили семье Алев из Выруского уезда, в которой растут шесть детей, передает rus.err.
Обладатель титула был объявлен в передаче ETV "Утро с Ану" (Hommik Anuga).
Вместе с титулом семье Соон присудили и денежную премию в 7000 евро.
Мать Мерике (36) и отец Айво (42) создали в деревне Роозику шоколадную фабрику, у них есть свое кафе. В семье растут шесть детей: Аарон Айво (15), Каспар Элиас (14), Йоонас Арнольд (9), Артур (7), Эсмеральда (5), Розанна (1).
Конкурс "Многодетная семья года" прошел в 11-й раз.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
Куда привел "особый путь" Швеции без карантина
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Мясников предрек "серьезную эпидемию" с высокой смертностью