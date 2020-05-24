Назван обладатель титула "Многодетная семья года"

Обладатель титула был объявлен в передаче ETV "Утро с Ану" (Hommik Anuga).

Вместе с титулом семье Соон присудили и денежную премию в 7000 евро.

Мать Мерике (36) и отец Айво (42) создали в деревне Роозику шоколадную фабрику, у них есть свое кафе. В семье растут шесть детей: Аарон Айво (15), Каспар Элиас (14), Йоонас Арнольд (9), Артур (7), Эсмеральда (5), Розанна (1).

Конкурс "Многодетная семья года" прошел в 11-й раз.