Назван лауреат художественной премии имени Кристьяна Рауда за 2019 год

Премии могут присуждаться художникам, искусствоведам и творческим коллективам. Как исключение премия может быть присуждена и за созданное ранее произведение или дело жизни. .

Нынче номинированы на премию были 35 художников и коллективов. Жюри присудило премию имени Кристьяна Рауда за 2019 год Карин Паулус за исследования и пропаганду истории дизайна и архитектуры Эстонии.

Карин Паулус, преподавая историю дизайна в Художественной академии Эстонии, Высшей художественной школе "Паллас" и Таллинском техническом университете, пишет книги и статьи по архитектуре и дизайну, курирует разные выставки.

В 2018 году вышли два составленные ею сборника "Эстонским дизайну и рекламе 100 лет" („Eesti disaini ja reklaami 100 aastat“) и "От промышленного искусства к дизайну изделий. Статьи 1934-2018"( „Tööstuskunstist tootedisainini. Artikleid 1934–2018“).

С ноября 2018 по январь 2019 года в галерее Художественной академии Эстонии экспонировалась курируемая Карин Паулус выставка "80 лет обучению внутренней архитектуре ", знакомящая с постановкой этого дела в Эстонии.