Назван автор текста Тотального диктанта-2020

В Таллинне акция проводится с 2013 года, с 2016 года она проходит с особым успехом — лидируя по количеству участников за пределами России, Таллинн становился самой большой площадкой в мире. В этом году в статусе столицы акции Таллинн собрал две с половиной тысячи участников.

Андрей Геласимов — писатель, педагог, филолог и режиссер, преподает в Литературном институте им. Горького. В 2018 году в издательстве ”Городец” вышел роман ”Роза ветров”, посвященный освоению Дальнего Востока в середине XIX века. В 2009 году Геласимов стал лауреатом литературной премии ”Национальный бестселлер” за роман ”Степные боги”.

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд ”Тотальный диктант”, расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2018 году событие охватило 76 стран, объединив 227 тысяч человек в 1021 городе. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Дмитрий Быков.