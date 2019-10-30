Назван автор текста Тотального диктанта-2020

Сегодня, 30 октября, организаторы акции раскрыли имя автора текста Тотального диктанта — им стал писатель Андрей Геласимов. Автор прочитает текст на главной площадке акции в столице Тотального диктанта—2020, которая будет объявлена 1 февраля следующего года.
Андрей Геласимов — современный российский писатель, лауреат литературных премий. Как стало известно, текст, четыре части которого напишут участники акции 4 апреля, посвящен жизни основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. ”Я давным-давно мечтал написать историю о зарождении гигантской идеи, которая полностью меняет человечество. Мне всегда было интересно посмотреть, как у истоков зарождения этой идеи складываются обстоятельства”, — рассказывает Андрей Геласимов о тексте диктанта.
”В этом году Таллинн с гордостью носит титул столицы акции Тотальный диктант. Мы еще не знаем, кому будет передано это почетное звание, но, думаю, теперь, когда стало известно имя автора текста и его тематика, борьба станет интереснее. Таллинн продолжит активно участвовать в акции и, конечно, мы будем следить за новостями Тотального диктанта”, — прокомментировал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.
В Таллинне акция проводится с 2013 года, с 2016 года она проходит с особым успехом — лидируя по количеству участников за пределами России, Таллинн становился самой большой площадкой в мире. В этом году в статусе столицы акции Таллинн собрал две с половиной тысячи участников.
Андрей Геласимов — писатель, педагог, филолог и режиссер, преподает в Литературном институте им. Горького. В 2018 году в издательстве ”Городец” вышел роман ”Роза ветров”, посвященный освоению Дальнего Востока в середине XIX века. В 2009 году Геласимов стал лауреатом литературной премии ”Национальный бестселлер” за роман ”Степные боги”.
Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд ”Тотальный диктант”, расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2018 году событие охватило 76 стран, объединив 227 тысяч человек в 1021 городе. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Дмитрий Быков.
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