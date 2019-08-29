Назвал полицейских стаей обезьян и предложил суду их кастрировать. Злостный дорожный хулиган издевается над стражами порядка(43)
В Харьюском уездном суде состоялось несколько особенно вопиющих "представлений", пишет Eesti Ekspress.
В Харьюском уездном суде состоялось несколько особенно вопиющих "представлений", пишет Eesti Ekspress.
В пятницу, 10 мая, в полдень дорожная полиция задержала 32-летнего разработчика программного обеспечения Альвара Рейнока в Таллинне на Мяннику теэ за рулем автомобиля Volvo. Радар показал, что в зоне 50 км/ч он ехал 69 км/ч (±3 км/ч). У автомобиля не было действующего техосмотра. Водитель получил 200 евро штрафа.
Заслуживающим внимания это инцидент сделало обстоятельство, что Рейнок сообщил полиции: "Интересно, что п*доры сидят у дороги" и "Еду на техосмотр, негр".
Часть 1 статьи 275 Пенитенциарного кодекса гласит, что "оскорбление представителя власти, осуществляющего охрану общественного порядка, в связи с исполнением им своих служебных обязанностей наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц или арестом". 300 штрафных единиц — это 1200 евро.
В прошлом году одной сентябрьской ночью, в 3:49, он тоже попался на превышении скорости на Мяннику теэ. У автомобиля не было дорожной страховки. Рейнок должен был заплатить 400 евро.
Он попросил суд отменить наказание. Он якобы забыл сделать дорожную страховку, и "штраф бессмысленный, не мотивирует меня и никого".
За превышение скорости Рейнок был готов заплатить 70 евро, потому что "помимо полицейских, подглядывающих за кустом и спешащих по пятам, никого не было в радиусе видимости. Одним словом, никакой опасности ни для одного homo sapiens или их имущества не было".
Рейнок продолжил неожиданно откровенно: "Хочу сделать кристально понятным: я не раскаиваюсь ни в чем и не выражаю ни в каком виде покорности или раскаяния".
В конце жалобы он добавил замечание, что "больше не трудно понять, почему среди самых просматриваемых видео эстонской музыки в YouTube "Beebilõust — Менты" со своей лирикой "потому что единственные менты, которые мне нравятся, это мертвые менты".
5 ноября в зале суда Рейнок объявил, что в жизни есть более важные вещи, чем дорожная страховка и "спидометр второстепенен".
Когда представлявшая полицию Трийну Рийгор спросила, какое наказание прекратило бы его правонарушения, Рейнок ответил: "Вести себя вежливо, не штрафовать максимально и не вести себя как сволочи". Он пояснил, что вели себя с ним невежливо "через одного товарищи полицейские", а о причине сказал: "Я уверен, что это генетическое".
Он выразил суду мнение, что на двухполосной (он имел в виду, очевидно, четырехполосную) дороге могла бы действовать рекомендуемая скорость 110 км/ч и предел 160 км/ч. В ночное время можно было бы ездить 150 км/ч даже в населенном пункте.
Рейнок, который уже в 2003 году был наказан за употребление алкоголя, будучи несовершеннолетним, и список наказаний которого занимает несколько страниц, спокойно объявил: "В прошлом году я получил четыре штрафа, два были максимальные. Это не подействовало на меня". Водительские права у него уже отбирали, а новый экзамен по вождению, по словам Рейнока, "не работает".
Рейно продолжил самоуверенно: "Нет никакой причины назначать такие штрафы, в таком размере, если нет результата. Можно было бы быть вежливым, не расхаживать и притеснять людей".
После всего этого судья Элина Элкинд сдалась. Рейно должен был заплатить вместо 400 евро 240 евро.
Судья Элкинд не знала, что произошло прямо перед судебным заседанием. За 16 минут до заседания два полицейских поворачивали у Таллиннского дома суда с Тартуского шоссе на улицу Лубья. Они как раз патрулировали, синие мигалки были включены.
Полицейские вдруг с изумлением увидели, как остановившийся пропустить их водитель Volvo опустил стекло, вытянул левую руку, показал им средний палец и несколько раз провел рукой вверх-вниз. "Fuck off!"
Разумеется, это привело к производству по факту оскорбления.
Рейнок сказал позднее, что показал средний палец потому, что у него был "раньше неприятный опыт с полицией". Виновным же он себя не признал.
Следователь Кесклиннаского отделения полиции Кристийна Авасте была другого мнения: Рейнок должен был заплатить 120 евро.
Но, как было сказано в начале статьи, опять попавшись на превышении скорости в мае этого года, Рейнок сразу сказал о п*идорах и неграх.
Пыхьяская префектура начала новое производство по факту оскорбления.
На это Рейнок сообщил, что он не использовал эти выражения в отношении ни одного из двоих полицейских. Высказывание было общее, неперсонализированное!
Здесь он, очевидно, использовал логику, что ни одну организацию нельзя оскорбить, потому что в отличие от людей у учреждений, предприятий и объединений нет чувства чести. Общественно-правовое юридическое лицо действительно не может защищать свое доброе имя. Но оно может требовать опровержения неверных данных.
Рейноку опять повезло. Следователь по проступкам Сигне Казело из Пыхьяской префектуры 26 июня прекратила производство о проступке, потому что "вина лица невелика и для продолжения производства о проступке отсутствует общественный процессуальный интерес".
Но история продолжилась. Рейнок захотел через суд отменить штраф в 200 евро, потому что рассказ об отсутствии техосмотра был, по его мнению, ошибочным. Он как раз ехал туда. Закон позволяет при отсутствии техосмотра поехать в ближайший пункт, где его можно сделать.
Рейнок утверждал, что он предлагал полицейским, что они могли бы поехать вслед за ним и своими глазами убедиться, что он едет на техосмотр. Но они не сдвинулись с места. Доказательств он предоставить не мог, потому что "сюрприз-сюрприз — их (полицейских — прим. авт.) камеры были выключены и ничего не записалось".
Рейно сообщил, что согласно техосмотру автомобиль был "в идеальном техническом состоянии". Предоставил и полученный на техосмотре счет.
По его мнению, это полицейские вели себя злонамеренно или были некомпетентны. А сам Рейнок "не сказал ничего оскорбительного в сторону кого-либо конкретного".
Суд попросил уточнить жалобу. Что доказывает то, что он ехал именно на техосмотр. Ведь любой случайный человек, попавшись таким образом, мог сказать то же самое.
Рейнок твердил противоположное: "Это должна доказывать противоположная сторона, что я ехал или не ехал в пункт техосмотра и нарушил закон или нет, поскольку противоположное не могут доказать — in dubio pro reo (в случае сомнения — в пользу обвиняемого — прим. ред.)"
"Здесь просто процедурный вопрос полиции, как в таких случаях доказать нарушение закона? Что очень просто. Например как идея: для начала, всех ментов с IQ ниже 100 увольняют и, желательно, если не пристреливают, то по меньшей мере кастрируют, чтобы генетические отклонения не распространялись. Оставшиеся 1-2% ментов, которые больше не тонут в глупости, решат это за минуту, очевидно, прочитав закон".
Судья Харьюского уездного суда Мерле Партс сказала Ekspress о высказывании мыслей Рейнока: "Суду нельзя отправлять заявление, которое кого-то оскорбляет. Это должно быть недопустимо!"
Рейнок не сдерживался и на судебном заседании две недели назад. Свое задержание он описал словами "какой-то махал у дороги" и уточнил "какой-то — ну, очевидно, полицейский".
Полицейские предложили ему возможность написать объяснительную. Рейно отклонил это по двум причинам. "Номер один — это то, что зачем я должен давать какие-то показания каким-то двум обезьянам, которые меня задержали".
Рейнока несло дальше: "Я торопился. Если я еще буду и писать, как эта какая-то стая обезьян, сорри, полицейские…"
Судья не отменила штраф в 200 евро. Но зато отправила в полицию письмо, что Рейнок занимался в суде оскорблениями. Теперь вопрос чести и достоинства самих стражей порядка, начинать ли новое производство или нет.
Тем, кто прочитав эту статью, считает Рейнока жертвой полицейского произвола или особенно храбрым героем, к сведению еще один факт. Он был наказан и в уголовном порядке.
В августе 2013 года служба защиты детей Пыхьяской префектуры возбудила уголовное дело с подозрением, что Альвар Рейнок сексуально совращал 13-летнюю девочку. Но там был только рассказ девочки. Других доказательств не было. Подозрение в сексуальном совращении развалилось.
Однако в самом неприятном деле мужчина не вышел сухим из воды. Рейнок распространял детскую порнографию. На жестком диске его домашнего компьютера нашли около 2100 фотофайлов и 1300 видеофайлов с детским порно. В том числе такие, где были сняты дети младше 14 лет. "Меня возбуждают маленькие (несовершеннолетние) девочки", — пояснил Рейнок. Уточнил, что его возбуждают 14-16-летние девочки. 7 мая 2015 года судья Харьюского уездного суда Юлия Верникова утвердила соглашение, по которому Альвар Рейнок принял наказание в виде условного тюремного заключения сроком на один год с 15-месячным испытательным сроком. Он даже провел одну ночь на нарах.
PS. Альвар Рейнок отказался встречаться с журналистом Eesti Ekspress. "Нет, спасибо! — сообщил он. — Очень благодарен, но я не заинтересован".
Он оказался также от интервью по телефону и ответа на вопросы в письменном виде: "Лучше нет. Я приличный человек. Я не заинтересован в публичном разрешении своих конфликтов. Это не разумная деятельность".
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