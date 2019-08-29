Назвал полицейских стаей обезьян и предложил суду их кастрировать. Злостный дорожный хулиган издевается над стражами порядка

В конце жалобы он добавил замечание, что "больше не трудно понять, почему среди самых просматриваемых видео эстонской музыки в YouTube "Beebilõust — Менты" со своей лирикой "потому что единственные менты, которые мне нравятся, это мертвые менты".

5 ноября в зале суда Рейнок объявил, что в жизни есть более важные вещи, чем дорожная страховка и "спидометр второстепенен".

Когда представлявшая полицию Трийну Рийгор спросила, какое наказание прекратило бы его правонарушения, Рейнок ответил: "Вести себя вежливо, не штрафовать максимально и не вести себя как сволочи". Он пояснил, что вели себя с ним невежливо "через одного товарищи полицейские", а о причине сказал: "Я уверен, что это генетическое".

Он выразил суду мнение, что на двухполосной (он имел в виду, очевидно, четырехполосную) дороге могла бы действовать рекомендуемая скорость 110 км/ч и предел 160 км/ч. В ночное время можно было бы ездить 150 км/ч даже в населенном пункте.

Рейнок, который уже в 2003 году был наказан за употребление алкоголя, будучи несовершеннолетним, и список наказаний которого занимает несколько страниц, спокойно объявил: "В прошлом году я получил четыре штрафа, два были максимальные. Это не подействовало на меня". Водительские права у него уже отбирали, а новый экзамен по вождению, по словам Рейнока, "не работает".

Рейно продолжил самоуверенно: "Нет никакой причины назначать такие штрафы, в таком размере, если нет результата. Можно было бы быть вежливым, не расхаживать и притеснять людей".

После всего этого судья Элина Элкинд сдалась. Рейно должен был заплатить вместо 400 евро 240 евро.

Судья Элкинд не знала, что произошло прямо перед судебным заседанием. За 16 минут до заседания два полицейских поворачивали у Таллиннского дома суда с Тартуского шоссе на улицу Лубья. Они как раз патрулировали, синие мигалки были включены.

Полицейские вдруг с изумлением увидели, как остановившийся пропустить их водитель Volvo опустил стекло, вытянул левую руку, показал им средний палец и несколько раз провел рукой вверх-вниз. "Fuck off!"

Разумеется, это привело к производству по факту оскорбления.

Рейнок сказал позднее, что показал средний палец потому, что у него был "раньше неприятный опыт с полицией". Виновным же он себя не признал.

Следователь Кесклиннаского отделения полиции Кристийна Авасте была другого мнения: Рейнок должен был заплатить 120 евро.

Но, как было сказано в начале статьи, опять попавшись на превышении скорости в мае этого года, Рейнок сразу сказал о п*идорах и неграх.

Пыхьяская префектура начала новое производство по факту оскорбления.

На это Рейнок сообщил, что он не использовал эти выражения в отношении ни одного из двоих полицейских. Высказывание было общее, неперсонализированное!

Здесь он, очевидно, использовал логику, что ни одну организацию нельзя оскорбить, потому что в отличие от людей у учреждений, предприятий и объединений нет чувства чести. Общественно-правовое юридическое лицо действительно не может защищать свое доброе имя. Но оно может требовать опровержения неверных данных.

Рейноку опять повезло. Следователь по проступкам Сигне Казело из Пыхьяской префектуры 26 июня прекратила производство о проступке, потому что "вина лица невелика и для продолжения производства о проступке отсутствует общественный процессуальный интерес".

Но история продолжилась. Рейнок захотел через суд отменить штраф в 200 евро, потому что рассказ об отсутствии техосмотра был, по его мнению, ошибочным. Он как раз ехал туда. Закон позволяет при отсутствии техосмотра поехать в ближайший пункт, где его можно сделать.

Рейнок утверждал, что он предлагал полицейским, что они могли бы поехать вслед за ним и своими глазами убедиться, что он едет на техосмотр. Но они не сдвинулись с места. Доказательств он предоставить не мог, потому что "сюрприз-сюрприз — их (полицейских — прим. авт.) камеры были выключены и ничего не записалось".

Рейно сообщил, что согласно техосмотру автомобиль был "в идеальном техническом состоянии". Предоставил и полученный на техосмотре счет.

По его мнению, это полицейские вели себя злонамеренно или были некомпетентны. А сам Рейнок "не сказал ничего оскорбительного в сторону кого-либо конкретного".

Суд попросил уточнить жалобу. Что доказывает то, что он ехал именно на техосмотр. Ведь любой случайный человек, попавшись таким образом, мог сказать то же самое.