Назначен новый руководитель Таллиннского департамента городского планирования

Фьюк окончил Эстонскую художественную академию по специальности архитектора в 1976 году с отличием. С 1981 года - член Союза архитекторов Эстонии. С 1989 года ему принадлежит архитектурное бюро. Был учредителем Совета по культуре творческих союзов Эстонии, председательствующим Народного фронта, депутатом Верховного Совета Эстонии (1990-1992) и членом Президиума Верховного Совета (1991-1992), автор первичного текста "Декларации о суверенитете Эстонской ССР" (1988). В 1992-2003 годах - депутат Рийгикогу, был членом совета Агентства по приватизации, совета целевого капитала архитектуры Культурного капитала Эстонии. Победитель архитектурных конкурсов в Таллинне, Тарту, Хельсинки, Стокгольме, Цюрихе и Нью-Йорке. С 2012 года - преподаватель Академии архитектуры и урбанистики Таллиннского технического университета, с 2017 года - и.о. ее руководителя.

Игнар Фьюк исполнял обязанности заместителя руководителя департамента с апреля 2018 года по сей день.