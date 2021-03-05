Научный совет рекомендует делать в школах экспресс-тесты на коронавирус

Во вторник Научный совет опубликовал свои предложения правительству по ограничениям, в которых, в том числе была рекомендация разрешить в заведениях общественного питания продажу только на вынос, ввести правило "2+2" на открытом воздухе и начать в заинтересованных школах проводить экспресс-тесты на коронавирус.
В своем анализе ситуации Научный совет сообщает, что за последнюю неделю заражение коронавирусом увеличилось на 30%. Коэффициент заражения R достиг 1,25, передает RusERR.
Если число новых заражений стабилизируется на текущем уровне, в середине марта будет регистрироваться 3000 новых случаев заражения в день. Если в марте коэффициент R упадет до 0,9-0,8, то к середине апреля число заражений упадет ниже 500.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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