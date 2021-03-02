Научный совет продолжает выступать за закрытие торговых центров и другие более жесткие ограничения

”Научный совет поддерживает по сути тот же пакет, который рекомендовал на прошлой неделе. Сейчас я не вижу необходимости отказываться от этого пакета”, — сказала Лутсар Delfi.
Например, научный совет по-прежнему выступает за полное закрытие торговых центров, а также снижение числа участников публичных и частных собраний до шести человек.
За ужесточение мер выступает и министр здоровья и труда Танель Кийк. "Эстония ввела определенные дополнительные меры. Лично я считаю, что нам нужно быть более жесткими", — сказал министр накануне.
"Нам нужно быстро стабилизировать число инфицированных и добиться тенденции к спаду, в противном случае поток ковид-пациентов парализует в больницах остальную работу", — отметил Кийк.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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